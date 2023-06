Il mercato domenicale di Pimonte riprenderà a breve, ma con una nuova location. È stato votato in consiglio comunale (convocato in sessione straordinaria) il provvedimento che, difatti, prevede la dislocazione del costituendo mercato da via Nazionale (sulla provinciale 366 agerolina) all’area adiacente la scuola media “Paride del Pozzo” in via Santo Spirito. Una scommessa, quella del ripristino del mercato domenicale, che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Somma si appresta dunque a vincere.

Il mercato domenicale di Pimonte riprenderà a breve, ma con una nuova location

L’argomento è stato infatti tra le priorità del programma elettorale, presentato l’anno scorso ai cittadini pimontesi. E così, dopo l’approvazione della nuova sede, si attenderanno i permessi dell’Asl e degli altri enti preposti prima dell’apertura ufficiale. Ma nella seduta svoltasi nella sala conferenze dell’istituto “Paride del Pozzo” sono stati discussi complessivamente 11 argomenti all’ordine del giorno.

Votato in consiglio il provvedimento

Tra questi, l’approvazione del regolamento dei comitati di quartiere. Ancora, c’è stato un confronto tra maggioranza e opposizione sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie. Inoltre, è stato approvato anche il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale. Via libera anche al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, oltre all’approvazione di diversi debiti fuori bilancio. C’è stato un aspro confronto tra maggioranza e opposizione proprio sul ripristino del mercato domenicale. Già in altre occasioni, infatti, gli opposti schieramenti hanno mostrato ampie divergenze di vedute su questo argomento.