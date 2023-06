Sabato sera, durante un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Ps di San Giorgio a Cremano hanno arrestato un giovane di 20 anni con droga. L’arresto è avvenuto in via Sant’Anna, quando i poliziotti hanno notato due persone a bordo di uno scooter che hanno cercato di fuggire alla vista degli agenti accelerando la marcia.

San Giorgio a Cremano, spaccio in via Sant’Anna: arrestato 20enne

I poliziotti non si sono lasciati sfuggire l’occasione e hanno immediatamente iniziato un inseguimento, raggiungendo e bloccando i sospetti. Durante la perquisizione, è emerso che il conducente dello scooter, identificato come P. B., era in possesso di una quantità considerevole di sostanze stupefacenti. Infatti, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish con un peso di circa 100 grammi, due bustine contenenti circa 4 grammi della stessa sostanza e la somma di 385 euro.

Ha cercato di scappare in scooter

A causa di tali prove, P. B., un residente di San Giorgio a Cremano già con precedenti penali, è stato immediatamente arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con successo grazie all’impegno e alla tempestività degli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano nel contrastare l’illegalità legata al traffico di droga nella zona.