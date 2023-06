Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato questa mattina alle 5.54 sul Vesuvio, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa sismica è stata localizzata a una profondità di 3 km lungo il cono del vulcano, nel territorio del comune di Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o a cose in seguito a questo terremoto di magnitudo relativamente bassa. Tuttavia, la scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nei comuni vesuviani e nelle aree ad est di Napoli. Molti residenti hanno riferito di essere stati svegliati dal movimento tellurico e di aver avvertito una leggera scossa, ma nessun evento dannoso è stato segnalato.

L’Osservatorio Vesuviano, responsabile della sorveglianza sismica e vulcanica del Vesuvio, ha affermato che il terremoto è stato un evento isolato e non è correlato a un’attività vulcanica significativa. Tuttavia, le autorità locali e gli esperti continueranno a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione nella regione.

La presenza di terremoti di piccola magnitudo è comune nella zona. L’Osservatorio Vesuviano e l’Ingv lavorano costantemente per monitorare l’attività sismica e vulcanica del Vesuvio e per fornire avvisi tempestivi in caso di rischi potenziali.

Il terremoto di magnitudo 2.5 registrato sul Vesuvio questa mattina alle 5.54 non ha causato danni a persone o a cose. Tuttavia, ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, poiché è un promemoria della potenziale attività sismica e vulcanica nella regione. È fondamentale mantenere un monitoraggio costante e adottare misure preventive per garantire la sicurezza di tutti coloro che vivono nelle vicinanze del Vesuvio.