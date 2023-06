Un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquilla località di Pimonte ieri sera. Poco prima della mezzanotte, lungo via Pendino, si è verificato uno scontro frontale tra uno scooter, condotto da un giovane di soli 15 anni, e un’automobile che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato improvviso e violento, causando il lancio dei due giovani dallo scooter. Il ragazzo di 15 anni, identificato come M. D., ha riportato gravi lesioni alla testa.

Tremendo incidente a Pimonte, 15enne in coma

Immediatamente soccorso sul luogo dell’incidente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Durante la notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la sua ferita alla testa. Attualmente si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono critiche, con prognosi riservata per le prossime 48 ore. Il giovane passeggero che viaggiava con lui ha riportato lesioni di lieve entità.

Guidava uno scooter, impatto violento

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio è che l’alta velocità sia stata un fattore determinante in questo tragico evento, avvenuto su una strada secondaria. Tuttavia, al momento non è esclusa nessuna pista investigativa e si sta procedendo con attenzione per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Nel frattempo, la comunità di Pimonte è in ansiosa attesa e si stringe intorno alla famiglia del giovane 15enne. Le preghiere e il sostegno sono rivolti al giovane paziente e ai suoi cari in questa difficile e dolorosa situazione.