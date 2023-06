A partire dal 1 luglio 2023, i genitori o chi ne fa le veci per gli studenti di Castellammare di Stabia della scuola primaria potranno richiedere le cedole librarie per l’anno scolastico 2023-2024. La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite il portale https://istruzionestabia.siaweb.it. Durante la compilazione della domanda, i genitori avranno la possibilità di scegliere la libreria presso la quale desiderano ritirare i libri.

Castellammare, attenzione genitori: a partire dal 1 luglio si potranno richiedere le cedole librarie

È importante sottolineare che la domanda dovrà essere completata entro il termine stabilito, e una volta inoltrata sarà assegnato un numero di protocollo. Tale numero dovrà essere conservato come prova dell’avvenuta ricezione e sarà necessario per qualsiasi comunicazione o adempimento successivo.

Per accedere alla piattaforma e presentare la domanda, sarà obbligatorio utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). I genitori dovranno quindi registrarsi e ottenere le credenziali di accesso prima di poter procedere con la compilazione della domanda.

Disponibile una funzione apposita denominata “Assistenza” sul portale

In caso di necessità di informazioni o assistenza, è disponibile una funzione apposita denominata “Assistenza” sul portale, dove i genitori potranno richiedere supporto. Inoltre, tutte le informazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni fornite, alle modalità di erogazione e utilizzo delle cedole librarie e altre informazioni pertinenti alla procedura sono consultabili sul Sito Istituzionale dell’Ente http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ e sul Sito internet https://istruzionestabia.siaweb.it.

Qualora fosse necessario, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Pubblica Istruzione chiamando il numero 0813900506, oppure l’istruttore informatico al 0813900515. In alternativa, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo scuola@comunestabia.it per richiedere ulteriori informazioni o assistenza.

Per chi è valida la procedura di richiesta delle cedole librarie?

È importante sottolineare che la procedura di richiesta delle cedole librarie è valida solo per gli alunni delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie superiori. I genitori dei ragazzi appartenenti a queste categorie dovranno rispettare i termini stabiliti e compilare la domanda online entro il 10 settembre 2023.

La possibilità di richiedere le cedole librarie rappresenta un’opportunità importante per le famiglie, in quanto permette di ottenere i libri di testo necessari per l’anno scolastico senza dover sostenere oneri economici diretti. È quindi consigliabile che i genitori siano pronti a compilare la domanda nei tempi previsti e ad ottemperare alle eventuali procedure richieste per il ritiro dei libri presso le librerie indicate.