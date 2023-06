Si è concluso il weekend di gare della tappa meridionale quale quinto appuntamento della IAME Series Italy, svoltesi presso il Circuito Internazionale Napoli di Sarno (SA). Sono saliti sul podio i vincitori Jesse Phillips (GB) in X30 Mini, Tiziano Kuzhnini (CH) in X30 Junior, Andrea Carraro (I) in X30 Senior, Diego D’Agostino (I) in X30 Master Gentlemen, Andrea De Stefanis (I) in X30 Master Pro e Matteo Melis (I) in KA100 Junior. Nuovi protagonisti dunque nelle due giornate di gara ai piedi del Vesuvio.

Sui 1550 metri del circuito campano, i piloti che puntano alla vittoria finale nella serie monomarca di karting si sono sfidati in un clima ormai estivo, che però non ha mancato di riservare la sorpresa pioggia durante le prove del sabato: un momento che ha reso più acceso il clima di corsa al primato, nelle lotte in ciascuna classifica, quando tutti i team hanno dovuto velocemente cambiare assetto di gara ai kart che stavano per scendere in pista.

Jesse Phillips vince agli ultimi metri in X30 Mini

Decisamente più stabile è stata la soleggiata giornata della domenica, durante le Finali che hanno visto andare a segno sia i favoriti al successo in classifica, sia nuovi piloti capaci di salire alla vittoria in gara. Nella X30 Mini è tornato al successo il britannico Jesse Phillips (Fusion Motosrport), che dopo aver tallonato per tutta la gara il suo connazionale compagno di team, Jorge Edgar, è infine riuscito solo all’ultimo giro a vincere il confronto, andando in testa negli ultimi metri per passare per primo sotto la bandiera a scacchi. A rendere difficile la gara di Phillips è stato anche Valerio Viapiana, che reduce dalla precedente vittoria a Jesolo ha puntato nuovamente al successo, portandosi brevemente al secondo posto. Il giovane pilota del Team Driver Racing Kart ha comunque concluso buon terzo, precedendo due suoi compagni di team, primo dei quali lo svizzero Francois Dario Kerdal. Quest’ultimo, per conquistare il quarto posto, ha dovuto farsi largo duellando con il bulgaro Lyubioslav Ruykov, vincendo il confronto anche in questo caso all’ultimo giro. Tra i piloti Under 10 Viapiana ha di nuovo primeggiato, seguito nella classifica riservata ai giovanissimi dal greco Ioannis Kolovos (Team Driver Racing Kart) e da Christian Nappi (ASD GPM). Quando mancano tre prove al traguardo di stagione, la classifica X30 Mini vede sempre in testa Phillips con 397 punti, seguito da Viapiana (279,5) e Kerdal, terzo per solo mezzo punto rispetto al suo compagno di team.

Kuzhnini rimonta e vince in X30 Junior

La Finale della X30 Junior ha scandito una eccezionale rimonta dello svizzero Tiziano Kuzhnini (Team Driver Racing Kart), il quale nonostante abbia dominato nelle prove ufficiali è partito nella Finale solo dall’ottava fila, a causa di problemi tecnici che lo hanno rallentato nelle manches di qualifica. In gara, il comando iniziale è stato di Roberto Castellozzi (TB Kart Racing Team), poi scavalcato dal reggiano Riccardo Ferrari (M2 Racing), che sembrava lanciato a raddoppiare il successo ottenuto un mese fa, alla quarta tappa di Jesolo. Ma a tre giri dalla fine è intervenuto Kuzhnini, ancora più motivato nel cercare la sua prima vittoria di stagione, il quale ha completato la sua rimonta sorpassando definitivamente il leader. La bagarre per il podio si è risolta solo all’ultimo giro, quando Castellozzi è riuscito a scavalcare nuovamente Ferrari nella lotta per il secondo posto. Un’altra bella rimonta è stata quella compiuta da Filippo Pancotti (Team Driver Racing Kart), risalito da metà schieramento al quarto posto, che ha strappato all’ultimo giro a Nico Carfagna (Modena Kart), a sua volta terminato quinto. Nella classifica della Lady IAME Series Italy è stata stavolta Luisa Maria Della Pietra (Team Driver Racing Kart) a vincere il confronto femminile, risalendo anche in questo caso dal fondo della griglia di partenza per concludere davanti alla francese Angelina Proenca (F. Proenca) e alla turca Leyla Sulyak (Team Driver Racing Kart). Tra i ragazzi sotto gli 11 anni, infine, il migliore è stato Giuseppe Piccolo (ASD GPM). Grazie a questo successo, Kuzhnini si stacca dagli inseguitori nella classifica di categoria, che ora conduce con 341,5 punti su Castellozzi (338,5) e Ferrari, terzo con 318,5 punti. Classifiche che, insieme a quella di gara, restano sospese prima di diventare definitive, per intervento dei Commissari Tecnici che hanno richiesto la verifica materiali in sede IAME.

Andrea Carraro, debutto vincente in X30 Senior

Particolarmente combattuta è stata la Finale X30 Senior, gara in cui la bagarre al comando ha visto alternarsi a lungo il francese Arnaud Malizia (TB Kart Racing Team), il campano Francesco Scognamiglio (Alkart Racing Team) e il romano Giulio Olivieri (M2 Racing), prima che da metà schieramento intervenisse il pilota di Torre del Greco Manuel Scognamiglio (T Motorsport) a rilevare la leadership negli ultimi giri. Ma proprio questi momenti hanno visto riemergere Andrea Carraro (M2 Racing), al debutto stagionale in IAME Series Italy, il quale dopo aver seguito a lungo i primi dalle posizioni successive, ha approfittato degli ultimi concitati momenti per lanciarsi dalla terza posizione alla vittoria nel corso dell’ultimo giro. Alle sue spalle Manuel Scognamiglio ha mantenuto il secondo posto, tenuto stretto al fotofinish davanti a un arrembante Olivieri e a Cristian Comanducci (PRK ASD), il quale aveva anche occupato la piazza d’onore. Malizia ha invece concluso quinto, al termine di una gara sempre in bagarre. La classifica provvisoria X30 Senior, anche in questo caso in attesa di verifiche tecniche richieste dai CT alla Casa IAME, vede Manuel Scognamiglio tornare al comando, passando davanti con 262,5 punti a Andrea Barbieri che ne ha 239,5 mentre terzo è Christian Biasatti con 189,5.

X30 Master, Diego D’Agostino torna a vincere la Gentlemen, davanti al Pro Andrea De Stefanis

In X30 Master è tornato alla vittoria Diego D’Agostino (TK Driver Academy), primo nella categoria Gentlemen davanti a Gianfranco Spallarossa (G. Spallarossa). Il pilota di Caserta è stato affiancato al successo dal cosentino Andrea De Stefanis (A. De Stefanis), che lo ha seguito sul traguardo vincendo la categoria Pro. In classifica X30 Master Gentlemen D’Agostino consolida il suo primato, salendo a 357,75 seguito dall’irlandese Richard Faulkner (210) e dal greco Dimitrios Papanastasiou (184). La X30 Master Pro è sempre comandata da Luca Sgualdino (168,25 punti), davanti a Nicholas Volpato (79,75) e Andrea De Stefanis (62,25).

Prima vittoria di stagione per Matteo Melis in KA100 Junior

La Finale della KA 100 ha avuto un nuovo vincitore in Matteo Melis (TB Kart Racing Team), il quale ha concluso la sua gara davanti a Nicholas De Maria (S. De Maria), suo diretto avversario in classifica. Terzo (nella foto sopra, insieme ai primi due sul podio) ha concluso Pietro Mondin (S. Mondin), a sua volta impegnato a risalire posizioni nel ranking della KA 100 Junior. Ed è così che Melis sale al secondo posto con 221,25 punti, avvicinandosi al leader Alessandro Cocozza, il quale resta al comando a quota 236,5. De Maria scivola invece terzo con 217,75 punti, restando però nella terna di piloti che possono puntare alla vittoria finale.

Per la prossima gara del calendario IAME Series Italy si torna a Castrezzato (BS), dove sul circuito di Franciacorta si disputerà la sesta tappa nel weekend del 23 e 24 luglio.