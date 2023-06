Il nuovo Direttore Sportivo della Givova Scafati è Nicola Egidio

La Givova Scafati comunica di aver raggiunto un accordo con Nicola Egidio, che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del club.

Irpino classe 1992, laureato in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, ha iniziato a gravitare nel mondo della pallacanestro professionistica a partire dal 2016, prestando consulenze esterne e collaborando con diverse piattaforme specializzate nello scouting dei giocatori. Nel maggio del 2020 ha firmato in serie A, in qualità di Responsabile Scouting, con Treviso Basket, con cui nella stagione 2020/2021 ha conquistato la sesta piazza in campionato, che è valsa un posto ai play-off e la qualificazione alla Basketball Champions League nell’anno successivo, competizione in cui poi la compagine veneta ha raggiunto, unica tra le italiane, le top 16.

«Inizia un’avventura estremamente stimolante. Darò il massimo per aiutare il club a togliersi le soddisfazioni che merita», sono le parole di Egidio.