Con il gol del 2-0 contro l’Atalanta, il Napoli, già confermato campione d’Italia, ha concluso la sua stagione calcistica per l’anno 2022-2023 conquistando un meritato primo posto. Il perfetto mix di un grande allenatore come Luciano Spalletti e una squadra forte e ben strutturata, composta da ottimi giocatori, ha portato al tanto atteso sogno partenopeo dopo un campionato condotto in grande stile. La città ha finalmente portato a casa il suo terzo scudetto dopo 33 anni di attesa, scatenando festeggiamenti in tutta Napoli e provincia dal 5 maggio.

Pomigliano d’Arco si tinge d’azzurro per il terzo Scudetto del Napoli

L’euforia e la gioia si sono consumate e concluse ieri, il 4 giugno, con l’ultima partita di campionato. Dopo i festeggiamenti del 4 maggio per la vittoria del Napoli contro l’Udinese, i tifosi partenopei hanno continuato a festeggiare ed esultare fino alla chiusura del campionato. Domenica 4 giugno, la città di Napoli e anche Pomigliano d’Arco si sono tinte d’azzurro, e i tifosi hanno dato l’ultimo saluto e ringraziamento alla squadra del cuore, in attesa dell’inizio del prossimo campionato previsto per fine agosto dopo la pausa estiva.

La partita è stata trasmessa su uno schermo gigante

Grazie all’iniziativa dei commercianti e dell’amministrazione, la partita è stata trasmessa su uno schermo gigante, garantendo l’ordine pubblico in piazza Giovanni Leone, il cuore della città pomiglianese che si è trasformato in un meraviglioso luogo di festa, proprio come il 5 maggio. Numerosi tifosi si sono radunati per assistere alla partita. Dopo il fischio finale, sono iniziate le celebrazioni che si sono protratte fino a tarda notte con balli, canti e fumogeni. Purtroppo, si sono verificati un paio di incidenti minori a causa di petardi esplodenti, e un ragazzo ha perso un dito. Tuttavia, le forze dell’ordine sono state attente e il pubblico presente ha festeggiato senza violare l’ordine pubblico, dimostrando massima civiltà. Molte famiglie con bambini hanno partecipato all’evento.

Canti, balli, fumogeni e bandiere sventolanti hanno riempito le principali arterie, che sono state transennate per garantire la sicurezza. I tifosi napoletani hanno goduto di questi momenti di gioia incontenibile senza pensare al dopo campionato o a cosa accadrà dopo Spalletti. La gioia per i risultati ottenuti in questa stagione calcistica e la fiducia riposta nel presidente De Laurentis fanno sognare un futuro ricco di novità.

Cinzia Porcaro