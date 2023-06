Alcol proibito in zona Scavi: controlli a tappeto della polizia, multato un noto imprenditore di Pompei. È di 333 euro la multa comminata al titolare di un famoso bar con vista sugli Scavi – C. H., queste le iniziali che identificano l’insegna del locale – la cui colpa, secondo i poliziotti diretti dal vicequestore Antonella Palumbo, sarebbe stata quella di aver somministrato bevande alcolici a un minore.

Pompei, alcol proibito in zona Scavi

L’episodio risale allo scorso 2 giugno, quando il minorenne è stato ritrovato in stato di ebbrezza. Necessario, infatti, l’intervento di un’ambulanza dopo il necessario controllo effettuato dagli agenti all’interno del locale “infedele”.

Controlli a tappeto, multato noto imprenditore

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il minorenne si sarebbe ubriacato all’interno del locale in zona Scavi in occasione di una festa organizzata con i compagni di classe per celebrare la chiusura dell’anno scolastico. Fortunatamente, il giovane non ha riportato gravi conseguenze, ora sta bene. il proprietario del locale di Pompei, invece, oltre alla multa ha ricevuto una formale diffida.

Salvatore Piro