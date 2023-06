Dopo l’annuncio del ritiro dalla prima squadra di mister Alessandro Maione, il Volley Napoli è pronto a presentare la nuova allenatrice per la prossima stagione. Si tratta di Veronica Masella, nel campionato 2022/23 alla guida della Serie C della Volley World, eliminata in Fase 2 dei playoff proprio contro la società azzurra.

Coach Masella metterà al servizio della prima squadra partenopea le sue qualità per guidare al meglio le ragazze del Volley Napoli. «La cosa che mi ha spinto a sedermi sulla panchina del Consorzio, è stato il fatto che ho trovato una società solida, con i miei stessi principi e ricca di valori sia in ambito tecnico che personale e professionale», queste le parole dell’allenatrice appena arrivata in azzurro.

«Lavorare con questo club sarà per me un motivo in più per crescere. Dalle mie ragazze pretenderò tanto tanto lavoro in palestra: è solo così che si raggiungono gli obiettivi. Io dico sempre una cosa alla mia squadra: pretendo grinta, determinazione e voglia di vincere. Questo è il mio slogan. Ho tanta voglia di trasmettere queste qualità e l’amore per questo fantastico sport».

Gli obiettivi di Veronica Masella per il prossimo anno

Per coach Masella è senza dubbio tempo di pensare già alla prossima stagione, di programmare e fissare già i primi obiettivi. «Il mio desiderio è sempre fare meglio dell’anno precedente. Da buona napoletana quale sono, mi reputo un po’ superstiziosa, per cui sulla prossima stagione non faccio pronostici. Nella vita bisogna dare sempre il massimo: sarà il duro lavoro a farci ottenere ottimi risultati».

Infine la nuova allenatrice del Consorzio Volley Napoli conclude con i ringraziamenti nei confronti della società. «Voglio ringraziare la società per la fiducia datami. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Voglio anche dire, però, che solo insieme si raggiungono grandi risultati: restando tutti uniti, abbiamo le carte in regola per conquistare ogni obiettivo».