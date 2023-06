Si è svolta presso la Sala degli affreschi del Castello Doria di Angri, la prima edizione del “Premio – Overtime Sport Campano”. Una piacevole serata che ha visto coinvolte decine di società sportive del panorama nazionale e regionale.

L’Acd Santa Maria la Carità riceve il “Premio – Overtime Sport Campano”

L’evento si inserisce nell’ambito del format giornalistico sportivo, curato dal giornalista Luigi D’Antuono, che per l’intera stagione sportiva ha dato spazio e risalto al mondo del calcio dilettantistico. Si sono susseguiti sul palco diversi dirigenti, tecnici e calciatori delle società campane protagoniste di questa stagione sportiva: dall’SSC Napoli 1926 Campione d’Italia, U.S. Salernitana 1919 che ha conseguito la salvezza in massima serie, il Sorrento Calcio neopromosso in Serie C, Nocerina, Paganese, US Angri 1927, Palmese, Portici, Nola, Ischia, San Marzano e Scafatese.