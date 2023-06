“Gragnano sarà sempre più Città Sicura. Il ministero dell’Interno ha infatti premiato il nostro progetto con un finanziamento da 150mila euro per l’implementazione e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza”. L’annuncio di Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, a seguito dell’ufficialità dei fondi destinati al Comune di Gragnano per la sicurezza urbana e la videosorveglianza.

Gragnano città sicura: 150mila euro per la videosorveglianza dal ministero dell’Interno

“Abbiamo appreso attraverso la pubblicazione della graduatoria da parte del Ministero dell’Interno, che il progetto Città Sicura è risultato idoneo per il finanziamento con i fondi Poc Legalità 2014/2020. – prosegue il sindaco D’Auria – Un lavoro accurato e dettagliato ci ha permesso di intercettare fondi di straordinaria importanza per l’installazione di nuove telecamere nella zona della Valle dei Mulini e in altri luoghi nevralgici della città e di fornire uno strumento affidabile e utilissimo per valorizzare ulteriormente l’attività quotidiana per il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale, che ringrazio per averci accompagnato in tutte le fasi operative della redazione e della stesura di un progetto condiviso per migliorare ulteriormente la sicurezza urbana.

“Vogliamo rendere la nostra Gragnano sempre più vivibile e sicura”

Vogliamo rendere la nostra Gragnano sempre più vivibile e sicura. – conclude D’Auria – E con l’installazione delle nuove telecamere ad alta tecnologia avremo un nuovo presidio per blindare la nostra città e per rendere questi luoghi sempre più accoglienti, incantevoli e aperti al turismo”.