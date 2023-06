Il grande wrestling torna a Napoli: i migliori lottatori europei saranno in scena sabato 17 giugno 2023 nell’arena di villa Vannucchi, corso Roma 43, San Giorgio a Cremano. Lo show, intitolato “I Miti del Wrestling – Rissa Vesuviana”, inizierà alle 17. Gli ultimi biglietti, a prezzi popolari (dai 5 ai 15 euro), sono ancora disponibili sia sul circuito web www.go2.it e presso le migliori rivendite.

I moderni gladiatori si affronteranno regalando agli spettatori presenti emozioni indescrivibili. L’evento vedrà la presenza del campione dell’Unione Europea Fabio Ferrari, che difenderà la cintura in un match con stipulazione speciale, che sarà annunciata direttamente il giorno dell’evento, contro l’ex wrestler WWE ed Impact Wrestling Tom La Ruffa.

Tra gli altri match in programma, quello valevole per il titolo di campione italiano della Italian Wrestling Association ed uno scontro tra il Team Napoli ed il Team Roma, composti da alcuni tra i migliori lottatori delle due città.

Lo show dei Miti del Wrestling, la specialità che ha visto esibirsi grandi campioni come Hulk Hogan, The Rock, John Cena, Eddie Guerrero, Undertaker, Brock Lesnar, Roman Reigns torna a Napoli dopo molti mesi grazie all’organizzazione del general manager Michele M. Ippolito. “Porteremo sul ring un grande spettacolo. – afferma – Alla fine dello show chi avrà acquistato il biglietto potrà farsi fotografare gratuitamente con i lottatori in un evento che alternerà atletismo e divertimento, adatto a tutti, grandi e bambini”.

Per informazioni: 3939019211