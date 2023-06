Arte e musica che si fondono come mezzo di divulgazione culturale. Parte con i Giocatori di carte di Paul Cézanne il nuovo progetto musicale di Matt Russo: quadri iconici del passato si conciliano con melodie contemporanee per un connubio destinato a diventare un cult.

Due uomini giocano a carte su un tavolino sbilenco, mentre il fumo delle loro sigarette invade il bar e si mischia con il buio in una cupa scena a cui è possibile assistere in una qualsiasi città moderna. A fare da cornice, una bottiglia di vino, che accompagna i due in questa sfida infinita che da una partita di carte diventa una competizione d’amore.

Nel suo nuovo singolo Cupido, Matt Russo racconta la continua battaglia con il dio romano dell’amore alla ricerca di quella carta giusta che possa farci uscire vincitori, e lo fa ispirandosi ad un grande artista del passato. Il visual video della canzone, pubblicata su tutti gli store digitali e su YouTube, è infatti una riproduzione animata del famoso dipinto Giocatori di carte di Paul Cézanne.

E questo è solo l’inizio di un nuovo progetto artistico di Matt Russo, giovanissimo cantante e polistrumentista di Torre Annunziata, che si pone come obiettivo avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte tramite nuovi metodi non convenzionali. “In un mondo dove i modi di comunicare sono infiniti, rendere omaggio a un artista come Paul Cézanne mi è sembrato il modo migliore per arricchire, ravvivare e interiorizzarne il contenuto”, le parole di Russo che accompagnano il lancio del brano.

“Lo scopo è dare la possibilità alle nuove generazioni di avvicinarsi ad un’arte che ha reso indelebile la cultura europea in un mondo ormai sempre più diretto verso l’astrazione, che oggi raggiunge il suo apice con la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale”.

Le prossime canzoni in uscita riprenderanno lo stesso filone narrativo artistico focalizzandosi su altre opere che hanno segnato la storia dell’arte e che tuttavia risultano ancora oggi tanto realistiche. Cupido è già disponibile dal 31 maggio su Spotify, Apple Music, Youtube Music, Tidal e tutte le principali piattaforme streaming.