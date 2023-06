Pomigliano d'Arco, al via il progetto “decoro e sicurezza” per una città più sicura

La neo amministrazione di Lello Russo ha approvato il progetto strategico “Pomigliano decoro e sicurezza” finalizzato al miglioramento della qualità della vita e al potenziamento dei controlli sul territorio durante la movida.

A seguito dell’aumento della microcriminalità minorile negli ultimi anni, con alcune aggressioni a minori da parte di baby gang ben strutturate e organizzate, le richieste dei cittadini per una maggiore tutela della sicurezza, in particolare dei minori che frequentano le strade durante la movida serale, hanno spinto l’amministrazione Russo ad attuare immediatamente le promesse fatte durante la campagna elettorale.

Pomigliano d’Arco, al via il progetto “decoro e sicurezza”

Il progetto prevede un’incrementata presenza degli operatori della polizia municipale sul territorio durante gli orari serali, soprattutto nel fine settimana e in particolare durante il periodo estivo. L’iniziativa partirà il 9 giugno, quando verrà esteso il presidio straordinario delle forze della polizia municipale alle ore serali e notturne, quando l’affluenza, soprattutto di minori, nelle strade durante la movida è maggiore.

Il progetto è nato in risposta alle incessanti richieste dei cittadini che negli ultimi anni hanno fortemente sentito la necessità di garantire la propria sicurezza, chiedendo l’intervento delle istituzioni locali. L’amministrazione Russo, appena insediata, ha risposto prontamente a questa forte esigenza dei cittadini.

Il progetto è stato approvato e immediatamente attuato

Il progetto è stato approvato e immediatamente attuato grazie alle risorse finanziarie provenienti dalle violazioni del codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada. I servizi aggiuntivi svolti dagli agenti municipali saranno effettuati al di fuori dell’orario di lavoro normale e in concomitanza con lo svolgimento di eventi, manifestazioni e servizi di controlli programmati.

La delibera stabilisce che il compito degli agenti impiegati sarà quello di garantire il controllo della sicurezza del territorio, il rispetto delle norme di circolazione stradale e la prevenzione e contrasto dei più diffusi fenomeni di microcriminalità, inclusi l’esercizio di attività di parcheggiatori abusivi e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti si occuperanno di rendere fruibili le aree pubbliche e di tutelare il decoro dei centri urbani e degli abitati dove si concentra maggiormente la collettività.

Le operazioni dei caschi bianchi

Le operazioni dei caschi bianchi si svolgeranno soprattutto nelle ore serali durante il fine settimana, dalle 20:00 all’1:00 di notte, in gruppi composti da almeno dieci unità guidate da un agente più anziano. Tali operazioni saranno coordinate e organizzate dal Comandante della Polizia Municipale. Gli agenti collaboreranno strettamente con le forze dell’ordine e con i presidi di pronto soccorso, si occuperanno della gestione della quiete pubblica e del traffico, assicurandosi che non vengano commesse infrazioni e che non si verifichino incidenti o aggressioni, soprattutto durante il periodo estivo e in prossimità degli eventi previsti per l’estate.

Il progetto “Pomigliano decoro e sicurezza” riprende il vecchio progetto “Pomigliano sicura” che è stato già attuato durante l’amministrazione Russo nel quinquennio 2015-2020. In quegli anni, quando la movida pomiglianese era in pieno sviluppo, la Polizia Municipale veniva impiegata nelle ore notturne del fine settimana fino alle due del mattino per garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica ai cittadini.

Cinzia Porcaro