Manifesti funebri per un cane, scoppia la polemica a Pompei. “Ci sono angeli con le ali e poi ci sono angeli con il pelo…e tu sarai il nostro angelo peloso che ci accompagnerà vegliando su di noi” è la scritta ricordo che campeggia di fianco alla foto dell’animale: Antimo, 15 anni di Pompei, già cremato presso il cimitero per animali “Il Riposo di Snoopy“, la prima agenzia funebre dedicata agli animali in Campania, che aiuta i padroni in un momento drammatico gestendo la sepoltura o la cremazione degli amici di casa.

Pompei, manifesti funebri per un cane: scoppia la polemica in città

La singolare scelta dei padroni – una famiglia residente in via Nolana – ha però “spaccato” l’opinione pubblica. Diversi cittadini hanno accusato la famiglia di esibizionismo e poco tatto nei confronti degli altri defunti. Altri, in leggera minoranza, concordano invece con l’inusuale necrologio. “Gli animali sono come le persone, vanno onorati, accompagnandoli con decoro fino alla loro morte” dichiara alla nostra testata Rosy, 38 anni, residente a Pompei.

“Ci sono angeli con le ali e angeli con il pelo”

“E’ uno scandalo” attacca invece Luisa, 69 anni, da noi stessa intercettata mentre, dinanzi al singolare manifesto apparso nella città del Santuario dedicato alla Vergine del Rosario, si faceva letteralmente il segno della croce. Forse per esorcizzare l’onta del presunto scandalo. Il fenomeno dei necrologi dedicati soprattutto ai cani, nella città di Pompei, è in netta ascesa. L’ultimo precedente risale al 2022. il manifesto, ancora una volta, campeggiava proprio lungo via Nolana.

Salvatore Piro