Ieri mattina, la polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta del pm. I destinatari del provvedimento cautelare sono Vincenzo Buonfanti, classe ’00, Luigi Caliano, classe ’81, Luigi Allagrante, classe ’88 ed Emanuele Esposito, classe ’89, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Rapinarono Rolex da 22mila euro a Napoli, quattro arresti

Secondo le informazioni fornite, gli arrestati sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina ai danni di un turista americano avvenuta il 12 maggio 2022. Durante l’aggressione, i rapinatori avrebbero asportato un orologio “Rolex” dal polso della vittima, il cui valore commerciale è stimato intorno ai 22mila euro. La rapina sarebbe avvenuta mentre il turista si trovava alla guida della propria autovettura.

Le indagini condotte dalla squadra mobile di Napoli, coadiuvata dalla Squadra Mobile di Parma e dal Commissariato di Ps di Formia (Lt), hanno rivelato che i criminali avrebbero seguito a lungo l’autovettura del turista a bordo di uno scooter, fino a raggiungerlo in via dell’Anticaglia. A quel punto, uno dei complici avrebbe urtato lo specchietto laterale dell’auto, costringendo il conducente a sporgersi per sistemarlo. Nel frattempo, gli altri due rapinatori si sarebbero avventati sulla vittima, strappandogli l’orologio dal polso.

Tecnica dello specchietto prima del colpo

Le indagini, supportate da immagini di videosorveglianza e testimonianze delle vittime, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, confermando i ruoli che ciascuno di loro avrebbe svolto durante il crimine.

Attualmente, sono in corso ulteriori indagini per verificare un possibile coinvolgimento degli arrestati in episodi simili. Le autorità sono determinate a scoprire se i quattro siano coinvolti in altri reati contro il patrimonio commessi nella zona.

(Foto d’archivio)