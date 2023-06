Il tiratore Sebastien Esposito è salito sul primo gradino del podio del Tav Raimondo di Pastorano (CE), il cittadino pimontese chiude tra i Terza con il risultato di 91.

Il comune di Pimonte, che fa parte del Parco Regionale dei Monti Lattari ed è immerso proprio all’interno della catena montuosa dell’Antiappennino campano (appunto i Monti Lattari), ha dato risalto al traguardo raggiunto dall’atleta della Federazione Italiana Tiro a Volo.

A felicitarsi per il risultato raggiunto nel Tiro a Volo è il Sindaco Francesco Somma, il quale dalla sua pagina ufficiale scrive: “Mentre in tutta Italia festeggiamo i campioni del calcio Napoli, un nuovo campione nasce a Pimonte. Complimenti a Sebastien Esposito che ha conquistato il gradino più alto podio al Gran Premio FITAV che si è svolto a Pastorano in provincia di Caserta. Un grande risultato per il nostro asso di tiro a volo. Bravo Sebastien!”.

La FITAV fa sapere infatti che nel fine settimana appena trascorso gli specialisti di Fossa Universali sono stati impegnati nelle gare del 3° Gran Premio della stagione 2023. La competizione si è svolta in tre sedi specifiche, dove si sono registrati 219 partecipanti: 104 atleti presenti al Tav Olimpia di Crevalcore (BO), 65 al Tav Raimondo di Pastorano (CE) ed altri 50 al Tav Fasano (BR).

Per quello che concerne gli altri risultati raccolti sulle pedane campane del Tav Raimondo di Pastorano (CE), riportiamo i risultati dei primi posti che ha comunicato la Federazione Italiana: nella classifica di Eccellenza Gabriele Fabbri con 96/100; settore femminile Ester Iannotti con 88/100; Junior Simone Boccanfuso con 85; Prima Antonio Ansalone con 98; Seconda Igino Blundo con 96; Terza Sebastien Esposito con 91; Senior Corrado Pontecorvi con 98; Veterani Antonio Buono con 90; Master Achille Gargiulo con 75.

