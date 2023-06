Ad Agerola verrà Ruud Krol, uno dei più grandi calciatori del Napoli, eletto migliore giocatore straniero della Serie A nel 1980-1981, il primo dei quattro anni trascorsi all’ombra del Vesuvio.

Agerola incontra Ruud Krol

Ha conquistato con la sua classe sopraffina l’amore dei tifosi azzurri con i quali ha mantenuto uno stretto legame così come ha fatto nei confronti della squadra, di cui è uno dei tifosi più accaniti e della città, ottenendo di recente anche la cittadinanza onoraria.

Si tratta di Ruud Krol, il campione olandese che con l’Ajax ha vinto 3 Coppe dei Campioni e sei campionati nazionali oltre ad aver raggiunto due finali mondiali con la Nazionale Orange al fianco di un altro mostro sacro come Johan Cruijf.

Quella Olanda seppe impartire lezioni di gioco al mondo intero con il suo calcio totale che rivoluzionò il gioco del pallone in maniera indiscutibile, configurandosi ben presto come fonte di ispirazione per quella categoria di allenatori innamorati del bel gioco, della velocità e dell’intensità, di cui Spalletti ed il suo Napoli fresco Campione d’Italia possono essere considerati degni interpreti.

L’asso olandese sarà il protagonista assoluto dell’incontro in programma ad Agerola domani, venerdì 9 giugno alle ore 17:30 presso il Campus Principe di Napoli. Una grande occasione per conoscere e confrontarsi con una vera e propria leggenda del calcio mondiale. Ad accoglierlo, oltre al Sindaco Tommaso Naclerio ed al Vice Luca Mascolo, Romolo Acampora, storica firma del quotidiano “Il Mattino” che ha avuto modo di raccontare le gesta del Napoli di Krol e di quello scudettato di Diego Armando Maradona, i giornalisti Pino Taormina, Ciro Troise e Marco Giordano.

“Il campione olandese”, che a Napoli ha lasciato un ricordo indelebile

L’occasione offrirà la possibilità di omaggiare anche la grande figura del Dottore Emilio Acampora, originario di Agerola e medico sociale del Napoli di quegli anni straordinari, capace di scrivere pagine storiche del calcio a Napoli ai tempi dell’olandese e del più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

«Siamo orgogliosi di ospitare Ruud Krol ad Agerola» dice il sindaco Tommaso Naclerio. «Un campione che ha mantenuto intatto il suo amore per la città e la squadra di Napoli e che potrà scoprire le bellezze di Agerola che non vede l’ora di rendergli il giusto omaggio in una struttura d’eccellenza quale è il Campus Principe di Napoli».

«Avere Krol ospite qui ad Agerola rappresenta per me una doppia emozione» aggiunge il Vice Sindaco Luca Mascolo. «Oltre all’aspetto sportivo, infatti, l’incontro con il campione olandese ci offre la possibilità di ricordare la grande figura del Dottor Emilio Acampora, originario di Agerola, leggendario medico sociale dei Napoli di Krol e di Maradona. Un orgoglio infinito per chi ama questa terra e questi colori»