Slow Food in collaborazione con la Città di Piano di Sorrento, organizza domenica 11 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nel mercato ortofrutticolo il Mercato della Terra.

Purtroppo a dispetto della bella foto scelta per il mese di giugno per promuovere l’iniziativa, le amarene per la prima volta non ci saranno. L’ immagine per assurdo rappresenta bene il cambiamento climatico in atto che ha indebolito e distrutto, per la troppa acqua e freddo dopo un inverno troppo mite, gran parte del raccolto, ritardando la maturazione delle poche amarene e delle ciliegie sopravvissute quelle più tardive. La Campania quest’anno secondo fonti Coldiretti ha perso addirittura il 60% del raccolto di ciliegie.

Di questo si parlerà con i produttori e gli esperti Domenica 11 giugno alle ore 11:00 nel Laboratorio del Gusto dove interverranno anche i rappresentanti della Comunità Slow Food di tutela delle amarene dei Colli di San Pietro. In compenso si assaggeranno le famose amarene quarantine, quelle sciroppate al sole rimaste dalla produzione dell’anno scorso, protagoniste dei dolci tipici quali le zeppole di San Giuseppe e della famosa torta sorrentina di S. Antonino a base di creme e amarene.

Le amarene appassite dei Colli di San Pietro di Piano di Sorrento sono registrate come prodotto tipico da Regione Campania e sono menzionate come varietà nell’Arca del Gusto di Slow Food.