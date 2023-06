Il giorno fatidico del matrimonio, nella suggestiva Chiesa del Sacro Cuore di Castellammare di Stabia, il sacerdote ha chiesto agli sposi di inginocchiarsi in preghiera. Ma proprio in quel momento, sotto le suole delle scarpe dello sposo, è comparso un messaggio curioso. La scritta “m’è fatto” in dialetto napoletano ha attirato l’attenzione di tutti gli presenti, suscitando curiosità e divertimento.

Castellammare, lo sposo si inginocchia e sotto le suole delle scarpe compare una scritta: “M’è fatto”

L’ironico messaggio si traduce in “mi ha fatto”, goliardicamente alludendo al fatto che la sposa avesse “incastrato” il povero Gianpaolo, portandolo all’altare. Lo scherzo orchestrato dal fratello dello sposo, Roberto, è stato un vero successo e ha scatenato un’ondata di risate e applausi tra gli invitati a Castellammare, che non hanno esitato a immortalare la curiosa scena gli smartphone.

Gianpaolo e Anna Rosa: un matrimonio che resterà nella storia

Gianpaolo e Anna Rosa, i protagonisti del matrimonio, ricorderanno per sempre quella giornata non solo per il loro amore e l’impegno che hanno suggellato con il sacro vincolo del matrimonio, ma anche per l’incredibile e divertentissimo scherzo di Roberto.

Gli sposi possono vantare un matrimonio che resterà nella memoria di tutti per il tocco di umorismo e leggerezza. La sorpresa delle scarpe con la scritta “m’è fatto” ha sconvolto gli sposi, scatenando un’ondata di risate contagiose tra gli invitati. Un episodio che dimostra come, anche nei momenti più solenni, un po’ di sano divertimento possa rendere tutto più memorabile.