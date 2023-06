Se negli Stati Uniti il Bingo era un gioco già molto diffuso negli anni Quaranta del Novecento, in Europa e in Italia il suo boom fu una decina di anni dopo quando, con la crisi del cinema degli anni Cinquanta , le partite venivano organizzate proprio nelle sale cinematografiche che alternavano sessioni di gioco con proiezioni.

Seguì poi un periodo in cui l’entusiasmo per questa forma di intrattenimento sembrava perso, ma l’avvento di internet e la diffusione della banda larga hanno permesso al gioco bingo di rivivere online dove molti utenti amano oggi divertirsi comodamente da casa propria o ovunque si trovino semplicemente accedendo ad una piattaforma di gioco dal proprio smartphone, tablet o laptop.

Il Bingo è un gioco dalle regole e dallo svolgimento semplice, adatto a tutti, la cui popolarità va in parte ricercata anche nei tantissimi film e serie tv che ne hanno dato risalto nel tempo e che lo hanno reso protagonista di scene indimenticabili del piccolo e grande schermo. Per citarne alcuni ricordiamo:

Furia (2009): un thriller caratterizzato da una celebre scena in cui l’assassino si aggira indisturbato, e quasi invisibile, in una stanza piena di persone intente proprio a giocare a bingo. Per quanto violenta questa scena descrive il bingo come un gioco divertente e accattivante, un passatempo in grado di prendere talmente tanto da non farsi rendere conto del resto;

Hotel Transilvania (2012): un cartone animato per i più piccoli e non solo. Il protagonista è ovviamente il Conte Dracula, padrone di un albergo in cui il bingo è un gioco amato e utilizzato, sebbene in modo non proprio tradizionale dal momento che le palle del bingo sono dei teschi che fischiano ad ogni chiamata dei giocatori;

ad ogni chiamata dei giocatori; Nonno cattivo (2013): tra le tante scene celebri del film con il notissimo stuntman Johnny Knoxville, una è diventata iconica e riguarda proprio il gioco del bingo. Zisman, interpretato proprio da Knoxville, è appunto un nonno cattivo che cerca di esasperare tutti portandoli al limite. Nella sala da Bingo, ad esempio, lo fa decidendo di bere il liquido del Bingo: un momento di grande ironia che fa, ovviamente, ridere tutti i presenti e anche gli spettatori;

Better Call Saul (2015): lo spin-off della celebre serie tv americana Breaking Bad. Fu progettato come prequel della storia di Walter White, il professore di liceo noto anche come Heisenberg. La pellicola ha come protagonista l’avvocato di White, appunto Saul Goodman che, in una scena, inizia a giocare a bingo con alcune persone anziane per ottenere nuovi clienti. Una mossa vincente dal momento che la sua carriera come avvocato di successo parte proprio dal bingo.

Bingo Hell (2021): un film horror che punta sul gioco di parole “hell” – “hall”. Qui è proprio una sala da bingo di una piccola comunità la protagonista, che si trasforma in un vero e proprio inferno quando viene acquistata da un uomo d’affari. La vendita viene contrastata da tutti i cittadini del quartiere, ma ben presto si scoprirà che la sala è sotto il controllo non solo del denaro, ma anche di una forza oscura che inizierà ad uccidere tutti i vincitori del bingo in modi terribili.

Queste sono solo alcune delle pellicole che hanno visto il bingo attore principale o comparsa: l’elenco è molto più lungo e vale la pena scoprirlo per momenti di divertimento o suspence che possono spingerci a conoscere meglio un gioco divertente e non sempre apprezzato come merita.