Nuova tappa del lavoro avviato dagli uffici di Palazzo Farnese per realizzare il progetto di riconversione del locale Plan B di via Piombiera/via Schito, struttura che, grazie ad un finanziamento di oltre 2 milioni di euro nell’ambito del PNRR, diventerà un “Centro polifunzionale giovanile sportivo educativo”.

Castellammare, il nuovo destino del Plan B

Poco più di un mese fa dall’area Servizi Sociale del Comune di Castellammare di Stabia, la pubblicazione del bando per la procedura di riutilizzo del bene confiscato, con la modalità di coprogrammazione: oggi il Tavolo costituito con i 13 Enti del Terzo Settore che hanno risposto, si è ritrovato per un sopralluogo presso l’ex Plan B allo scopo di rendere possibile una partecipazione e pianificazione condivisa delle attività realizzabili.

Ricordiamo che l’oggetto del progetto è la realizzazione di un “Centro polifunzionale giovanile sportivo educativo” con ubicazione dell’impianto in un contesto sociale dove verranno ad interfacciarsi varie progettualità, tutte connesse tra loro: Impianto sportivo polifunzionale con annesse strutture di supporto per attività ludiche e di progettazione sociale sportiva;

Ex discoteca del “clan” diventa centro giovanile

Area di ortocultura a ridosso del Sarno, uno dei fiumi tra i più inquinati d’Italia, avviando azioni di cultura ambientale, di contrasto all’eco-mafie e azioni di autosostentamento come la bottega della legalità con la vendita dei prodotti a Km zero;

Attività laboratoriale, da intendersi come struttura per ospitare corsi ludici, ma anche di contrasto alla povertà educativa concepita in modo da valorizzare le precoci competenze dei minori ed avviarli ad attività formative per la creazione di imprese sociali, come l’attività di ristorazione.