Castellammare, restyling del quartiere Savorito, la commissione accelera sul progetto di 92 milioni

Castellammare di Stabia , per il restyling del quartiere Savorito ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica cd. rafforzato da porre a base di gara per l’affidamento, mediante appalto integrato, di progettazione ed esecuzione dei lavori previsti dal P.N.R.R., dell’intervento denominato:

“Riqualificazione e Rigenerazione del Quartiere SAVORITO – Programma di sostituzione edilizia e recupero dei vuoti urbani – Ambito intervento Periferia Nord della Città” Un progetto da 92 milioni di euro, suddiviso in tre lotti, finanziato con risorse a valere sul Pinqua, oggi confluite nel PNRR.

La spesa prevista di € 471.904,08 per il progetto che riguarderà il Lotto 1 cui sono destinati € 28.284.819,09 e prevede: la demolizione dei fabbricati E.R.P. esistenti siti nell’area in oggetto nonché del plesso scolastico abusivamente occupato;

la realizzazione di n. 96 nuovi alloggi E.R.P., realizzazione di polo per l’infanzia, realizzazione delle infrastrutture correlate, servizi, attrezzature e spazi verdi, tra cui strade e viali interni, parco lineare, area urbana per lo sport, parcheggi a raso per gli esercizi di vicinato, parcheggi interrati pertinenziali per i residenti e raccolta pneumatica di rifiuti; tale lotto da realizzare con i suddetti fondi a valere sul P.I.N.Qu.A. e su fondi comunali, si sostanzia nella riqualificazione con abbattimento e ricostruzione degli alloggi pubblici (E.R.P.)

La commissione accelera sul progetto di 92 milioni

Il Lotto 2, realizzabile mediante ricorso a project financing, comprende l’edificio polifunzionale a destinazione turistico‐ricettiva con annesso parcheggio interrato, il mercato coperto, il parco agricolo e lo studentato.

Il Lotto 3, realizzabile mediante fondi a valere su successivo finanziamento, comprende la realizzazione dei restanti alloggi della tipologia Ers “B” (Edilizia Residenziale Sociale) a canone sostenibile, e la restante parte dell’area urbana per lo sport e parco agricolo.