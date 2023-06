Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Gragnano l’evento che celebra la produzione di ciliegia. Ci saranno tre giorni dedicati alla ciliegia, chiamata “cerasa” nel dialetto, nella bellissima frazione di Borgo Castello. Borgo Castello è una delle frazioni più caratteristiche della città, un autentico borgo medievale.

Gragnano, torna l’evento Borgo in Ciliegia

Per raggiungerlo, si percorre la magnifica Via della Valle dei Mulini, che vi lascerà sicuramente a bocca aperta per le sue meraviglie naturali. Sarà disponibile un servizio di navetta gratuito che partirà da piazza Amendola per agevolare l’accesso a Borgo Castello. L’evento è organizzato anche dalla Pro Loco di Gragnano, che ha comunicato attraverso i suoi canali social: “La Pro Loco di Gragnano è felice di fare parte attiva nell’organizzazione di questo evento volto alla valorizzazione del nostro territorio”. L’associazione Monti Lattari Onlus si unirà alla Pro Loco nella promozione dell’evento.

Tre giorni di gastronomia, cultura e musica

L’evento inizierà venerdì 16 giugno alle ore 19 e terminerà domenica 18 giugno. Saranno tre giorni dedicati alla cultura, alla gastronomia e alla musica. La ciliegia sarà la protagonista indiscussa dell’evento, con la possibilità di degustare numerosi piatti in cui sarà messa in risalto. La ciliegia è un frutto particolarmente dolce e la sua presenza è documentata fin dall’VIII secolo a.C.

Nell’antichità, era simbolo di lusso e sfarzo. Inoltre, le ciliegie sono ottime per la salute in quanto sono ricche di vitamina C e A, che contribuiscono alla protezione della vista e al corretto funzionamento del sistema immunitario, e hanno anche proprietà depurative e antiossidanti. Il sindaco Nello D’Auria si è mostrato entusiasta della riproposizione dell’evento e ha commentato così sui profili social: “La Ciliegia di Castello rappresenta un’eccellenza gragnanese da tutelare e promuovere in tutto il mondo”.

Michele Mercurio