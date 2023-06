Gragnano si prepara ad accogliere una giornata indimenticabile, ricca di emozioni e di spirito sportivo. Domani, sabato 10 giugno 2023, via Vittorio Veneto e piazzale Aldo Moro si trasformeranno nel cuore pulsante della Festa dello Sport, un evento che mira a ribadire l’importanza sociale dello sport, i suoi valori e la voglia di stare insieme.

A Gragnano la Festa dello Sport domani 10 giugno

Alle ore 15 e 30, prenderà il via questa straordinaria celebrazione, organizzata in collaborazione tra il Comune di Gragnano, Lnd Campania e Coni. L’intera comunità è invitata a partecipare a questa festa che durerà fino alle ore 20, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza di gioia e divertimento senza pari.

Quindici associazioni sportive prenderanno parte all’evento, offrendo una vasta gamma di attività e discipline. Sarà un’occasione unica per scoprire nuovi sport, provare nuove esperienze e divertirsi insieme agli amici e alla famiglia. Dalla pallavolo al calcio, dal basket alla ginnastica artistica, ogni angolo della Festa dello Sport sarà animato da energia e passione.

Parteciperanno ben 15 associazioni

Ma questa giornata non sarà solo dedicata all’attività fisica. Sarà anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dello sport nella nostra società. Oltre a promuovere la salute e il benessere fisico, lo sport svolge un ruolo fondamentale nel favorire l’integrazione sociale, il rispetto reciproco e lo spirito di squadra. Sarà un momento per mettere in luce il potenziale di crescita e di unione che lo sport può offrire.

La Festa dello Sport rappresenta un’occasione unica per Gragnano, una città che ama lo sport e valorizza la sua comunità. Sarà un momento in cui le strade si animeranno di sorrisi, entusiasmo e amicizia. La partecipazione attiva di tutti, dai giovani ai meno giovani, dimostrerà ancora una volta l’importanza di promuovere lo sport come strumento di coesione sociale.

“Sarà una giornata ricca di emozioni – ha detto il sindaco Nello D’Auria – quella che andrà in scena domani, sabato 10 giugno, in via Vittorio Veneto e nel piazzale Aldo Moro. La Festa dello Sport sarà un’occasione per ribadire la sua straordinaria funzione sociale dello sport, i suoi valori la voglia di stare insieme”.