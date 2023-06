L’Associazione Il Sentire Arte – Emozioni – Pompei sta per offrire una serata unica agli amanti della musica e del buon vino con l’evento “Wine & Sax Night”, che vedrà esibirsi il talentuoso sassofonista napoletano Marco Zurzolo. La magia della musica si fonderà con l’incantevole scenario dei giardini del Bosco de’ Medici, situati in via Antonio Segni, 43 a Pompei, per creare un’esperienza indimenticabile.

Marco Zurzolo in “Wine & Sax Night” a Pompei

Il concerto si terrà venerdì 9 giugno alle ore 20 e 30 e vedrà Marco Zurzolo accompagnato da una talentuosa band composta da Vittorio Riva alla batteria, Marco de Tilla al contrabbasso e Pino Tafuto alle tastiere. Ad introdurre l’evento sarà il noto presentatore Franco Simeri, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale emozionante.

Ma l’esperienza non si fermerà al concerto: al termine della performance, i partecipanti potranno godere di un percorso enogastronomico, arricchendo così il loro palato con delizie culinarie abbinate a pregiati vini locali. Un modo perfetto per concludere la serata in bellezza, lasciandosi coinvolgere completamente dalle esperienze sensoriali offerte.

Appuntamento al Bosco de’ Medici

Inoltre, parte dei proventi dell’evento saranno devoluti a sostegno di una realtà presente sul territorio che promuove l’avvicinamento dei giovani alla musica: la Banda del Pontificio Istituto “Bartolo Longo” di Pompei. Contribuendo a questa causa, gli organizzatori dimostrano il loro impegno nel sostenere l’educazione musicale e fornire opportunità ai talenti emergenti della zona.

La serata si preannuncia carica di entusiasmo e sensibilità grazie alla maestria di Marco Zurzolo e alla combinazione di contaminazioni artistiche e musicali che caratterizzano la sua musica. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in un ambiente unico, lasciandosi trasportare dalle note avvolgenti del sassofono e dall’atmosfera suggestiva dei giardini del Bosco de’ Medici.

“Wine & Sax Night” promette di essere un evento indimenticabile, in cui arte, musica e gusto si uniscono per creare un’esperienza multisensoriale da non perdere. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere una serata speciale immersi nella bellezza e nell’emozione che solo la musica dal vivo può offrire.