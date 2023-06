Un brutale caso di maltrattamenti in famiglia ha scosso la tranquilla cittadina di Meta di Sorrento, dove i carabinieri della stazione di Piano hanno arrestato un giovane di 23 anni per lesioni personali e maltrattamenti nei confronti dei suoi genitori. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti dopo una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava una violenta lite in corso.

Meta di Sorrento, botte ai genitori: 23enne arrestato per maltrattamenti e lesioni

I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno trovato il 23enne in uno stato di agitazione estrema, mentre aggrediva verbalmente e spingeva i suoi genitori. Le vittime avevano già denunciato le violenze subite dal figlio e gli accertamenti hanno confermato che negli ultimi due mesi si erano verificate nuove aggressioni.

I genitori sono stati immediatamente portati all’ospedale civile locale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni e traumi contusivi. Nonostante le ferite, i medici si sono espressi in modo ottimistico sulla possibilità di una completa guarigione, stimando tempi di recupero di 20 e 15 giorni per i due genitori rispettivamente.

Una piaga sociale che spesso rimane nascosta

L’arrestato è attualmente detenuto nel carcere di Napoli Poggioreale in attesa di giudizio. L’arresto rappresenta un segnale importante nell’affrontare il problema dei maltrattamenti in famiglia, una piaga sociale che spesso rimane nascosta dietro le porte delle abitazioni.

I carabinieri continuano a monitorare attentamente la situazione e ad agire con determinazione per garantire la sicurezza della comunità. Speriamo che questo caso tragico possa fungere da richiamo per combattere il problema dei maltrattamenti in famiglia e per promuovere una cultura di rispetto e armonia all’interno delle nostre case.