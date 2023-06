Nello stadio comunale di Santa Maria La Carità si terrà un evento che mette al centro la ricerca: l’associazione “Piccolo Grande Amore”, patrocinata dal Comune di Santa Maria la Carità, si è posta come obiettivo per la terza edizione di “Guerrieri per la Ricerca” la realizzazione di una sala riabilitativa presso l’Ospedale Pausillipon di Napoli, comunemente conosciuto come Santobono.

Santa Maria la Carità, tutto pronto per la terza edizione di “Guerrieri per la Ricerca”

L’evento avrà inizio venerdì 17 giugno alle ore 20 e 30 e terminerà sabato 18. Numerosi artisti prenderanno parte all’evento: nella prima serata si esibiranno i cantanti Carmine di Tommaso e Pino Franzese, seguiti da uno spettacolo di danza della scuola di ballo “Freedom Danza” diretta dalla maestra Annarita Giordano. Inoltre, interverranno la dottoressa Rosanna Parasole, direttrice del Day Hospital del Pausillipon, il dottor Paolo Tambaro, direttore del centro trapianti, e Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausillipon.

Nella seconda serata, ci sarà ancora spazio per la musica con Nando De Renè, sosia di Renato Zero, e per il ballo con Angela Panico, ballerina del famoso programma TV “Ballando con le Stelle”. La serata si concluderà con una pesca benefica. Durante la due giorni sarà possibile sostenere la ricerca acquistando i “panini solidali” preparati da Bbq Club. L’obiettivo delle due serate è ambizioso, ma con il contributo di ciascuno si potrà realizzare una struttura fondamentale per l’ospedale.

Il Pausillipon è specializzato nella cura dei minori e ha assoluto bisogno di una sala riabilitativa per evitare il trasferimento dei casi critici in altre strutture, che non sono attrezzate per garantire un periodo di degenza il meno stressante e traumatico possibile ai minori. L’intero ricavato delle due serate sarà devoluto all’Ospedale Pausillipon per la realizzazione della sala riabilitativa.

