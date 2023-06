Si comincia a progettare e a pianificare la prossima stagione per la Juve Stabia. Per fare ciò, la società gialloblù ha iniziato a fare le proprie scelte per quanto riguarda il direttore sportivo e l’allenatore: il ds Di Bari ed il mister Novellino infatti non faranno parte del progetto 2023-2024.

“La S.S. Juve Stabia comunica che il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari e con mister Walter Alfredo Novellino non proseguirà nella prossima stagione sportiva e terminerà il 30 giugno 2023. Il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’intera dirigenza stabiese ringraziano il Direttore Sportivo e il tecnico per il lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Di Bari e Novellino le migliori fortune nel prosieguo della carriera”, è quanto scrive la società di Castellammare di Stabia.

Il futuro del club stabiese

A questo punto le priorità del club saranno l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo mister, magari due profili giovani in grado di poter gestire una stagione oltremodo impegnativa, viste le squadre che si affronteranno nel girone C di serie C. Infatti ci saranno corazzate come Benevento, Crotone, Pescara oltre a club in cerca di riscatto come Avellino, Audace Cerignola, Taranto, Monopoli, ACR Messina e new entry come Sorrento, Brindisi e Catania. Inoltre per metà giugno si dovranno completare gli adempimenti amministrativi per poi finalizzare l’iscrizione al prossimo campionato.

Da pianificare è anche l’intera campagna di rafforzamento della squadra. Molti calciatori sono di proprietà della società come per esempio Barosi, Caldore, Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli, Mignanelli, Bentivegna, Zigoni, mentre altri sono in prestito e torneranno alle squadre di origine come i giovani D’Agostino e Silipo.

Per la società gialloblù i tempi si stringono per affrontare al meglio il prossimo campionato. Nell’ultima conferenza stampa fatta, il presidente Andrea Langella ha confermato che la trattativa per la potenziale entrata nel club di nuovi soci (rumors parlavano di un interessamento di una cordata con Pietro Lo Monaco, ex Messina e Catania) non ha trovato positivo riscontro all’atto dei fatti.

Domenico Ferraro