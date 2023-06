Torna regolare la circolazione lungo la linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana, interessata da una interruzione tra Torre Annunziata e Pompei Santuario a causa dell’avaria registratasi a bordo di un treno.

L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, fa sapere che “dalle ore 10:00 la linea ferroviaria Napoli-Poggiomarino è ripristinata”. Per questo motivo, il treno delle ore 9:23 da Napoli per Poggiomarino ha effettuato la percorrenza normale fino a Poggiomarino così come il treno delle ore 10:04 da Poggiomarino per il capoluogo partenopeo ha effettuato servizio fino alla stazione di Porta Nolana.

In mattinata si era dovuto registrare ancora un disagio per gli utenti delle linee Circum. L’avaria ad un convoglio ha causato disservizi sulla linea Napoli-Poggiomarino, interrotta la tratta Torre Annunziata-Pompei.

In particolare, i treni provenienti da Napoli sono stati costretti ad interrompere la corsa a Torre Annunziata, mentre quelli da Poggiomarino a Pompei Santuario. Tutto è nato da un’avaria registrata a bordo del treno delle 8.04 da Poggiomarino per Napoli, che è stato soppresso da Boscotrecase a Napoli. La corsa delle 8,52 da Poggiomarino per Napoli è stata invece soppressa da Pompei a Napoli.