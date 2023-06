San Gennaro Vesuviano “Sport in Piazza” dopo il grande successo di “Vesuviana – pizza e tipicità”, tornano il divertimento e la socialità con “Sport in Piazza”. L’evento si terrà domenica 11 giugno, con inizio alle 9,30, in piazza Margherita. Si terranno esibizioni di basket e volley, curate dall’associazione Vis Basket San Gennaro.

San Gennaro Vesuviano, ecco “Sport in Piazza”

La giornata fa parte del ciclo di eventi “Da Natale a San Gennaro”, promosso dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, che sta suscitando grande interesse e partecipazione di pubblico.

In particolare, molto folta è stata la partecipazione dei cittadini lunedì 5 giugno, quando i protagonisti sono stati i prodotti tipici dell’area vesuviana e la buona musica, col talento Weisser Quiff.

La giornata fa parte del ciclo di eventi “Da Natale a San Gennaro”

L’evento è promosso dalla libera associazione socioculinaria “Quanto Basta” ed è l’ideale proseguimento di “Aspettando la Primavera”, che è organizzata la prima volta l’anno scorso. In migliaia hanno affollato piazza Margherita, provenienti da tutta l’area metropolitana di Napoli.

Il mese scorso scrivevamo:

L’appuntamento è domenica 4 e lunedì 5 giugno, con inizio alle 20. Domenica si inizia con l’esibizione della scuola di danza “Movin up” a Cappella Leone, cui seguirà la partenza del carro allegorico verso piazza Margherita, dove ci sarà il dj set di Weisser Quiff e una ulteriore esibizione di “Movin Up”. A seguire, sempre in piazza Margherita, taglio della torta e live music con Donato Falco. Lunedì è la volta di “Vesuviana – pizza e tipicità”, evento del progetto “Aspettando la Primavera”, che fu organizzata la prima volta l’anno scorso e vide grande partecipazione di pubblico. Anche quest’anno, l’obiettivo è di coinvolgere i cittadini in una kermesse che mette al primo posto l’enogastronomia, abbinandola al divertimento e alla socializzazione. Previsto, infatti, il dj set di Weisser Quiff e il karaoke, insieme alla degustazione dei prodotti tipici, mentre gli assaggi di pizza saranno gratuiti.