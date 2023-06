Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto 1996, compie oggi, 11 giugno 2023, 30 anni. Nonostante il passare del tempo, i suoi genitori, Catello e Maria Celentano, insieme all’avvocato Luigi Ferrandino, non hanno mai smesso di cercarla. Ogni anno, in occasione del suo compleanno, acquistano un regalo per Angela e lo custodiscono gelosamente nell’armadio della sua cameretta, nella speranza che un giorno possa finalmente tornare a casa e scartarlo con gioia.

Auguri Angela Celentano, oggi la bimba scomparsa compie 30 anni

La famiglia Celentano è stata supportata nella ricerca di Angela dalla Manisco World, un’organizzazione che collabora attivamente con l’avvocato Ferrandino. Recentemente, hanno realizzato e diffuso un aggiornamento dell’immagine di Angela utilizzando la tecnica dell’age-progression. Questa tecnica ha permesso di creare una rappresentazione di come potrebbe apparire Angela oggi, dopo 27 anni dalla sua scomparsa.

L’obiettivo di diffondere l’immagine aggiornata di Angela è quello di sensibilizzare il pubblico e incoraggiare chiunque possa avere informazioni utili a presentarsi e fornire qualsiasi dettaglio che possa aiutare a far luce su questa misteriosa scomparsa. Sperano che l’età avanzata di Angela possa averle consentito di conservare qualche ricordo della sua vera identità e della sua famiglia.

Un regalo nell’armadio della sua cameretta

Catello e Maria Celentano non si sono mai arresi. Nonostante il dolore e la sofferenza che li accompagnano ogni giorno, mantengono viva la speranza di riabbracciare la loro amata figlia. La loro determinazione e la tenacia dell’avvocato Ferrandino hanno fatto sì che il caso di Angela non venisse dimenticato nel corso degli anni.

La comunità locale continua a dimostrare il proprio sostegno alla famiglia Celentano, partecipando a manifestazioni di solidarietà e diffondendo gli appelli per la ricerca di Angela. La storia di questa bambina scomparsa ha toccato il cuore di molte persone, che non smettono di pregare e sperare per un lieto fine.

Mentre Angela compie 30 anni, i suoi genitori e l’avvocato Ferrandino continuano a mantenere viva la speranza e a lottare per la verità. Nonostante il tempo trascorso, credono che un giorno Angela tornerà a casa e che finalmente potranno festeggiare insieme il suo compleanno, senza più dover custodire regali inutilizzati nell’armadio della sua cameretta.