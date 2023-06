Con un gesto significativo il presidente Attilio Fontana e la giunta della Regione Lombardia hanno posizionato una panchina rossa davanti alla sede istituzionale di Palazzo Lombardia in segno di lutto e vicinanza alla famiglia di Giulia Tramontano, la giovane donna di 29 anni, incinta di sette mesi, tragicamente uccisa dal suo compagno a Senago.

Una panchina rossa a Regione Lombardia

In concomitanza con i funerali di Giulia, che si sono tenuti oggi a Sant’Antimo in provincia di Napoli, il presidente lombardo ha preso la decisione di collocare la panchina rossa, emblema della lotta contro la violenza sulle donne, all’ingresso di Palazzo Lombardia, sulla via Restelli.

Un gesto carico di significato che vuole esprimere solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a questa triste vicenda e all’urgente necessità di contrastare il fenomeno della violenza di genere.

A partire da domani e per l’intera settimana, la panchina rossa sarà spostata nel centro della piazza Città di Lombardia, simbolo della volontà di promuovere un cambio di atteggiamento e di proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza.

Anche il Comune di Senago pubblica una candela in ricordo di Giulia e Thiago

Anche sulla pagina Facebook del Comune di Senago un ricordo per la giovane di Sant’Antimo e per il suo Thiago, bimbo mai nato e già tanto amato e atteso dalla famiglia Tramontano. La sorella di Giulia, Claudia, ha letto una commovente lettera di addio per salutare la sorella ma anche per salutare Thiago. Il bimbo doveva venire alla luce tra un paio di mesi.

Lutto cittadino indetto dall’Amministrazione del comune lombardo. Il 16 una serata per “ricordare”

“L’Amministrazione Comunale ha proclamato il Lutto Cittadino per la giornata di domenica 11 giugno 2023 in occasione dei funerali di Giulia Tramontano e Thiago. Si invitano tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, scolastiche, sportive e produttive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino evitando attività che siano in contrasto con il lutto indetto dal Comune di Senago.

Nella giornata di domenica 11 giugno, una delegazione comunale composta dal Sindaco Magda Beretta, il Vicesindaco Saverio Cucinotta e il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Mantovani, presenzierà ai funerali a Sant’Antimo (NA) in rappresentanza dell’intera cittadinanza.

Nella serata di venerdì 16 giugno verrà organizzata una manifestazione cittadina in memoria di Giulia e Thiago, anche con la partecipazione della Comunità Pastorale di Senago. Seguiranno in settimana i dettagli”.