Ad annunciare l’importante novità per la città di Pompei e per il parco Archeologico è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Il 16 luglio parte il treno ROMA-POMPEI che noi come Ministero della cultura abbiamo organizzato insieme alle ferrovie dello Stato. Ci sarà un treno che parte da Roma e ti porta direttamente alla stazione, ma anche agli scavi di Pompei. Poi c’è un treno che ti porta indietro”.

Pompei, Sangiuliano: “Il 16 luglio partirà il treno in collegamento con Roma”

“Sarà un treno brandizzato – ha aggiunto – all’interno si potrà vedere anche un video che ti introduce storicamente a quello che avvenne a Pompei, dall’eruzione ai grandi scavi che iniziarono con i Borbone e così via. Si potrà anche acquistare il biglietto per il treno e quello per l’accesso agli scavi. Le cose le facciamo, non le teorizziamo”.