Santa Maria di Castellabate saluta le “Pgssiadi Campania”

Lo sport come strumento di inclusione e unità. Con questo spirito, il Comitato Regionale Campania delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) ha riunito nel Cilento, a Santa Maria di Castellabate, dal 9 all’11 giugno, giovani atleti provenienti da diverse aree del territorio campano, per l’edizione 2023 delle “Pgssiadi Campania”, dando loro l’opportunità di competere, collaborare e creare legami duraturi attraverso il potere dello sport.

Le “Pgssiadi Campania”, attraverso il progetto Sport Inclusivo, che ha visto il coinvolgimento attivo di giovani diversamente abili, grazie alla sinergia con l’associazione Open Mind, sono state ancora una volta un’occasione straordinaria per promuovere i valori di inclusione e di rispetto per l’altro. Dopo la sfilata iniziale e le rituali “promesse” dell’atleta, del dirigente sportivo e del genitore, che hanno aperto la kermesse, ha preso il via l’evento sportivo, lasciando spazio al Calcio Maschile (categorie 2010/11/12), Beach Volley, Sitting Volley e Tennis. Il campo sportivo “Antonio Carrano”, i campi da tennis di San Marco di Castellabate e la spiaggia di Marina Piccola, nel cuore del centro costiero cilentano, hanno ospitato i vari appuntamenti, cadenzati in una tre giorni all’insegna del

rispetto reciproco, dell’impegno e del divertimento.

Un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati insieme al presidente PGS Campania, Umberto Vona, il vicepresidente Gennaro Sbrescia, i responsabili di settore per le varie discipline sportive Mino Rinauro (Calcio), Gioacchino Coppola (Tennis), Luigi Cangianiello (Beach Volley e Sitting Volley), Antonio Verrazzo (Sport Inclusivo) ed il consigliere

regionale Luca Corbo.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Regionale Campania delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), associazione nazionale di promozione sportiva, è stata patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Castellabate, e dalla Direzione Regionale Campania dell’Inail.

Spiega il presidente del Comitato Regionale Campania PGS, Umberto Vona

“Il nostro obiettivo principale è promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di opportunità nel contesto sportivo. Vogliamo assicurare che ogni giovane, indipendentemente dalle proprie abilità o provenienza, possa partecipare pienamente e sentirsi parte integrante di questa esperienza sportiva. Grazie al Comune di Castellabate e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per rendere possibile questo torneo. Insieme, possiamo creare un ambiente in cui ogni giovane atleta possa brillare, sentirsi apprezzato e contribuire al successo di una società più inclusiva e solidale”.