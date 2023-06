In programma per la prima volta in Germania dal 17 al 25 giugno prossimi. Il claim dei Giochi Mondiali Estivi 2023 ha un'hashtag: #UnbeatableTogether!

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Il giuramento dell’atleta riecheggerà spesso nell’edizione numero 16 dei Giochi Mondiali Special Olympics, che prenderà il via per la prima volta, in Germania dal 17 al 25 giugno prossimi. Il 12 giugno a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, alle ore 10.00, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò e del Ministro per lo sport Andrea Abodi, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli e del Presidente del CIP Luca Pancalli, la delegazione italiana di Special Olympics sarà presentata ai media e alle istituzioni. Subito dopo la Conferenza la delegazione partirà per la Germania, sede dei Giochi Mondiali che rappresentano il più importante evento di sport inclusivo del mondo: non solo competizioni ma una vera e coloratissima kermesse dello sport.

Al via i Giochi Mondiali Special Olympics

Migliaia di persone con disabilità intellettive provenienti da tutto il mondo, gareggeranno insieme in 26 discipline sportive ai Giochi Mondiali estivi 2023. Sono 7.000 gli atleti, 190 le delegazioni, ben 20,000 i volontari che per nove giorni vivranno un’esperienza unica all’insegna dell’impegno sportivo e dell’emozione. Il nostro Paese sarà rappresentato da una delegazione azzurra di determinati che parteciperà all’evento nelle seguenti discipline sportive: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo. La delegazione italiana è composta da 142 persone, di cui 97 sono Atleti, 41 Coach e 4 Delegati.

Realizzare il sogno azzurro: indossare la maglia azzurra

Al fine di realizzare il sogno azzurro, Special Olympics Italia ha lanciato una Campagna di raccolta fondi Adotta un Campione® che ha lo scopo di sostenere i costi di trasferta della delegazione italiana ai Giochi Mondiali di Berlino. La donazione è libera ed ogni contributo confluirà all’adozione. L’ammontare complessivo richiesto, per ogni azzurro, è di duemila euro.

Consentire la partecipazione ad un evento mondiale, indossando la maglia azzurra significa contribuire a realizzare il sogno di ogni sportivo e ciò è ancora più vero per gli Atleti Special Olympics pronti a raccontare, attraverso le loro storie, un percorso vissuto con costanza e determinazione affrontando ogni difficoltà sempre a testa alta. Gli avversari da vincere sono rappresentati, da un lato, dai propri limiti e dai pregiudizi altrui dall’altro. I Giochi Mondiali sono un’opportunità unica per sviluppare autonomia, piena coscienza delle proprie capacità e potenzialità, rappresentano un’esperienza determinante, che cambia la vita per davvero.

Special Olympics lavora quotidianamente nel mondo – in Italia da ormai 40 anni – per promuovere, attraverso lo sport, la cultura del rispetto e dell’inclusione, sia tra i giovani che nell’intera comunità. E lo strumento per eccellenza è proprio lo sport unificato che vede coinvolti Atleti, con e senza disabilità intellettive, in formazioni miste. Il claim dei Giochi Mondiali Estivi 2023 ha un’hashtag che sprona tutti quanti: atleti, coach, volontari, familiari, sostenitori a dare il massimo, il meglio di se stessi: #UnbeatableTogether! Insieme siamo imbattibili! Insieme è meglio. Insieme è più facile. Allora, in alto i cuori e tutti a Berlino!