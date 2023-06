“Al di là delle distinzioni politiche, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia e parliamo di un uomo che ha dimostrato di essere un combattente. Ha fatto il suo lavoro fino all’ultimo secondo. Merita rispetto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento dal Parco San Laise di Bagnoli a Napoli per l’inaugurazione del corso di formazione per le guide vulcanologiche. Il governatore ha anche chiesto ai presenti di alzarsi e osservare un minuto di silenzio che si è concluso con un applauso.

Rastrelli (FdI): “Oggi è un giorno triste per l’Italia”

“Oggi è un giorno triste, per l’Italia”. Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli. “Con la scomparsa del Presidente Berlusconi – scrive Rastrelli – termina quest’oggi un ciclo di incredibili mutamenti, di accese passioni, e di grande significato per la nostra Nazione”. “Con la straordinaria intuizione della creazione di Forza Italia – ricorda l’esponente di Fdi -, Silvio Berlusconi, Fondatore di Forza Italia, ha regalato al Centrodestra i suoi primi, indimenticabili successi”. “Comunque la si pensi, Berlusconi ha avuto il merito storico di aver restituito all’Italia – e di aver interpretato per trent’anni – la speranza in un futuro migliore. Addio Presidente”, conclude Rastrelli.

Berlusconi: Vietri, addio al fondatore del centrodestra

“Il presidente Silvio Berlusconi è stato un grande uomo, un grande politico, oltre che un grande imprenditore, che resterà nei libri di storia della politica italiana per aver fondato, nel 1994, il centrodestra italiano e per aver impedito più volte alla sinistra di prendere il potere resistendo ad ogni genere di attacco. La storia gli renderà giustizia. Esprimo il mio più sentito cordoglio ai colleghi di Forza Italia e alla famiglia in questo momento di profondo dolore”. Lo dichiara, in una nota, la deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera Imma Vietri.