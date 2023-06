Tra i primi a postare una sua reazione alla morte di Silvio Berlusconi sui social è stato l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che se da una parte ricorda il leader politico, dall’altra non perde occasione per un attacco tra il politico e l’inopportuno.

Il tweet di de Magistris “Berlusconi immortale”

“Come una livella Berlusconi ‘immortale’ lascia la vita terrena. Sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in un’analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli”. Lo scrive in un tweet Luigi de Magistris, leader di Unione Popolare ed ex sindaco di Napoli.

Berlusconi: Muscarà, ha commesso tanti errori, li paga il Sud

A porsi, liberamente, fuori dal coro è anche l’ex pentastellata Maria Muscarà, consigliere regionale della Campania, che coglie proprio l’occasione al volo per attaccare la parte avversa approfittando della scomparsa del leader di centrodestra.

“Con la morte di Silvio Berlusconi finisce un’epoca, ci sarà un prima e un dopo Silvio Berlusconi in questo Paese. Molti dei consiglieri campani di Forza Italia hanno lasciato diversi giorni fa il partito, formando un nuovo gruppo; è come se loro sapessero cosa sarebbe successo.

Resta un partito ormai vuoto e smembrato, di cui già avevano provveduto a fare i ‘funerali’. Berlusconi, è stata una grande personalità politica ed imprenditoriale per il territorio italiano, nel bene e nel male ha commesso tanti errori di cui oggi paghiamo anche le conseguenze, specialmente al Sud“.