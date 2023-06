Il coordinatore di Forza Italia Napoli, Iris Savastano con tutto il coordinamento cittadino hanno voluto salutare e ricordare Silvio Berlusconi, “amante di Napoli e napoletano nel cuore”, fondatore del partito e grande politico con un comunicato stampa.

“Addio Presidente Berlusconi. La storia del Presidente è unica, nessuno mai potrà ripetere quanto ha fatto come imprenditore – si legge nel comunicato – tra la Mediolanum, Il Milan, con la Mediaset o la Mondadori.

Addio a Berlusconi, il comunicato degli Azzurri napoletani

Fondatore di Forza Italia e del centrodestra, ideatore di un nuovo tipo di politica, trascinatore della seconda repubblica. Amante di Napoli e napoletano nel cuore; ha rialzato le sorti del Sud, ha riportato in auge il nome dell’Italia all’estero, tra il discorso in Campidoglio e l’incontro di Pratica di Mare.

Potremmo stare qui a descrivere per ore la storia del più grande Presidente del Consiglio del nostro tempo. Grazie per quanto hai fatto, sarai per sempre nei nostri cuori e faro del nostro agire politico”.

Sindaco Manfredi, Berlusconi: “Era molto legato a Napoli”

“Era molto legato alla città di Napoli, ho avuto un ottimo rapporto personale con lui”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ricorda Silvio Berlusconi. “E’ una grande perdita per l’Italia. Si tratta di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana negli ultimi trent’anni. Alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia personale e di tutta la città di Napoli”.