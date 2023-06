Tragedia familiare a Mariglianella: un uomo di 79 anni, Telesforo Basso, è stato trovato senza vita davanti al cimitero locale con un colpo di pistola alla testa. La macchina dell’uomo era parcheggiata con i fari accesi, puntati verso il cancello del camposanto, mentre il corpo si trovava in una pozza di sangue. La scoperta è avvenuta durante la ricerca dell’uomo, che era sospettato di aver ucciso suo figlio, Giuseppe Basso, 54 anni.

Uccide il figlio di 54 anni dopo una lite violenta per le proprietà

Secondo le prime informazioni, Telesforo, meccanico in pensione, titolare di una officina di marmitte in via Roma a Pomigliano d’Arco, avrebbe compiuto l’omicidio poco prima di essere ritrovato morto. La tragedia si è consumata all’interno della loro abitazione, situata al civico 5 di via Torino nel comune di Mariglianella. Sono stati i vicini a dare l’allarme alle forze dell’ordine, dopo aver sentito una lite violenta provenire dalla casa dei Basso.

Quando i carabinieri di Castello di Cisterna sono arrivati sul posto, hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe nella cucina di casa. Non sono stati riscontrati segni di effrazione o indizi che facessero pensare a una rapina finita male. Le prime indagini si sono quindi concentrate sulla cerchia familiare ristretta, identificando Telesforo come il principale sospettato.

Tra padre e figlio era da tempo che non correva buon sangue. Residente ad Acerra, nel pomeriggio il 54enne era andato a casa del padre a Mariglianella, dove il padre avrebbe impugnato un coltello e lo avrebbe colpito in più parti del corpo fino ad ucciderlo. Giuseppe Basso era molto conosciuto in città. Faceva il meccanico a Brusciano.

Rinvenuto nella sua auto in una pozza di sangue davanti al cimitero di Mariglianella

La caccia all’uomo è durata meno di trenta minuti, poiché il corpo di Telesforo è stato trovato poco distante dalla scena del crimine. Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare il movente esatto di questo tragico episodio, ma sembra che la lite familiare sia scoppiata per motivi economici.

Le indagini proseguono per fare luce su tutti i dettagli di questa tragedia e per comprendere appieno gli eventi che hanno portato a un esito così drammatico.