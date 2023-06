A Gragnano l’evento Borgo in Ciliegia 2023: musica, arte, animazione, laboratori, paesaggi incantevoli e una primizia che rappresenta sempre più un’eccellenza dell’enogastronomia campana. Tutto questo andrà in scena tra venerdì 16 e domenica 18 giugno, in occasione del Borgo in Ciliegia, l’evento che avrà luogo al Borgo del Castello per celebrare la nostra celebre Ciliegia, a cura del Comune di Gragnano, della Fondazione Monti Lattari e della Pro Loco Gragnano.

Borgo in Ciliegia, tre giorni di eventi a Gragnano

“Cultura, enogastronomia e storia. Sono queste le direttrici su cui continuiamo a muoverci, per valorizzare le tradizioni e le radici della nostra splendida città. Il Borgo in Ciliegia va propria in questa specifica direzione, per realizzare un connubio tra un prodotto di straordinaria rilevanza dell’enogastronomia locale ed uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano.

“Sarà una festa meravigliosa, – prosegue il sindaco Nello D’Auria – che rinnova una tradizione importante per la nostra Gragnano per dare ulteriore lustro alla Ciliegia del Castello, pronta a diventare presidio Slow Food, in linea con il percorso che abbiamo intrapreso per la valorizzazione delle nostre primizie enogastronomiche. Saranno tre giorni fantastici, in cui la Ciliegia sarà il filo conduttore di un evento che si svilupperà tra laboratori, visite guidate, balli, canti, arte e animazione”.

Il sindaco: “Connubio tra cultura, enogastronomia e storia”

Si parte venerdì 16 giugno con l’inaugurazione alle ore 19, l’apertura degli stand, il laboratorio ludico-educativo “La Rete di Slow Food” e la Sfilata moda mare. Si prosegue sabato 17 giugno a partire dalle ore 19 con l’apertura degli stand dei produttori e le visite guidate nella chiesa SS. Assunta a cura del prof. Liguori e ancora laboratori e musica della tradizione napoletana. La chiusura sarà domenica 18 giugno con visite guidate, stand e animazione e alle ore 21 una special guest a sorpresa.