I bonus dei casinò online rappresentano l’attrazione maggiore per molti giocatori. Ne esistono di diverse tipologie e tutti permettono di aumentare le proprie possibilità di vincita.

Esiste però una tipologia di bonus ancor più conveniente ed immediata: i bonus senza documenti. In rete sono molti i casinò con bonus senza invio di documenti che permettono di riscattare le promozioni senza dover effettuare il lungo iter di verifica dei documenti. Questi bonus permettono ai giocatori di giocare in modo immediato ai propri titoli preferiti senza dover inviare alcun documento personale. Ovviamente ne esistono diverse tipologie ma tutti offrono premi unici con cui è possibile vincere anche grandi montepremi.

In quest’articolo troverete la descrizione dei bonus senza invio di documenti più vantaggiosi e convenienti.

Bonus senza deposito senza invio di documenti

La maggior parte dei giocatori d’azzardo online preferirebbe non dover inviare documenti personali per potersi registrare. Inoltre, l’idea di poter riscattare determinati bonus solo dopo aver effettuato un deposito spinge spesso i giocatori a preferire uno dei tanti casinò con bonus senza deposito immediato e senza invio documenti. In questi è possibile riscattare i fondi o giri gratuiti senza inviare documenti come estratti conto o utenze.

L’unico requisito per poterlo riscattare è effettuare l’accesso alla piattaforma. Non occorre effettuare un primo deposito perché è possibile giocare immediatamente per vincere anche denaro reale.

Giri gratis senza controllo di documento

I casinò con bonus senza invio di documenti sono oggi molto popolari ma possiedono tutti una licenza straniera. I casinò con licenza AAMS infatti devono sottostare a rigidi regolamenti. Tra questi la verifica obbligatoria dell’identità di ogni utente. Inoltre, queste verifiche richiedono parecchio tempo e occorre aspettare giorni prima di giocare. Sono questi i motivi per cui gli italiani preferiscono i casinò stranieri. Oltre a risultare altrettanto sicuri permettono di giocare subito e senza l’invio di documenti.

Ma quali premi vengono offerti frequentemente nei bonus dei casinò online senza documenti? I giri gratuiti offerti dai bonus sono perfetti per chi ama le slots.

I bonus senza verifica dei documenti che offrono giri gratuiti consentono di giocare immediatamente alle slots per poter vincere grandi premi. Ovviamente però occorre rispettare tutti i requisiti per poterli riscattare, come:

Utilizzare i giri gratis solo in slots specifiche;

Rispettare i requisiti di scommessa (20x, 25x, 40x);

Giocare nei tempi prestabiliti.

È ovvio quindi che l’idea di poter giocare immediatamente senza dover aspettare il lungo iter di verifica dei documenti attira sempre più giocatori da ogni parte del mondo.

Promozioni cashback senza verifica dei documenti

Un altro conveniente bonus senza verifica dei documenti dà la possibilità di ricevere il rimborso di una parte dei soldi investiti. Per poter usufruire di questa promozione occorre:

Registrare il proprio account ed il proprio conto senza verifica dei documenti;

Effettuare un primo deposito;

Selezionare i giochi che aderiscono a questa promozione.

L’importo del cashback può variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20%. Quindi non si riceverà un rimborso completo del denaro investito ma solo una parte, che potrà poi essere riutilizzata per giocare.

Bonus di benvenuto senza convalida dei documenti

Iscriversi ad un casinò con bonus senza verifica permette anche di accedere alle promozioni più convenienti, senza dover inviare alcun documento.

Come fare per riscattarle? Basta solo effettuare l’accesso e scegliere uno dei bonus senza convalida dei documenti. Tra i più convenienti citiamo:

Bonus di benvenuto;

Bonus del programma fedeltà;

Bonus esclusivi per i giocatori VIP.

I bonus di benvenuto senza verifica permettono di ricevere giri gratuiti o puntate gratis dopo un deposito minimo. Questo permette ai giocatori di riscattare subito il bonus ed iniziare a giocare in pochissimo tempo.

Un giocatore che ha ottenuto molti punti investendo denaro sulla piattaforma può poi entrare a far parte del programma fedeltà. Questo generalmente è diviso in livelli e offre premi e vantaggi unici, come ad esempio:

Cashback più elevati;

Tassi di cambio maggiormente vantaggiosi;

Limiti elevati per effettuare prelievi.

Infine, una volta ottenuti abbastanza punti si potrà entrare a far parte del programma VIP. Questo consente di accedere a promozioni e vantaggi unici, come:

Bonus esclusivi;

Affiancamento di un agente dedicato;

Tornei ed eventi esclusivi;

Cashback più elevati.

Ogni giocatore potrà ottenere tutti i benefici descritti prima anche senza dover affrontare il lungo iter di verifica semplicemente scegliendo uno dei molteplici casinò con bonus senza invio di documenti.