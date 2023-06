Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe commesso almeno 7 furti riusciti, portando via quasi 9mila euro in contanti e una varietà di altri beni rubati.

Furti a Castellammare, Gragnano, Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità: arrestato 39enne stabiese

Gli inquirenti hanno inoltre identificato altrettanti colpi non andati a segno, dimostrando un’attività criminale di ampia portata. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

L’indagine ha rivelato che il trentanovenne operava principalmente durante le ore notturne, prendendo di mira esercizi commerciali di diverse località tra cui Castellammare di Stabia, Gragnano, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Le prove raccolte, comprese le registrazioni provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, hanno permesso di stabilire che l’uomo avrebbe commesso circa quindici furti, sette dei quali consumati e tre tentati.

Avrebbe utilizzato veicoli rubati in alcuni casi per tentare ulteriori furti

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, l’arrestato avrebbe utilizzato veicoli rubati in alcuni casi per tentare ulteriori furti a Gragnano e Castellammare di Stabia, ma senza riuscire a portarli a termine. La Procura di Torre Annunziata ha dichiarato che i furti e i tentativi di furto sono avvenuti principalmente tra febbraio e maggio di quest’anno, ad eccezione di un episodio risalente a settembre dello scorso anno. Durante questi colpi, l’uomo sarebbe riuscito ad appropriarsi di circa 9mila euro in contanti, oltre a materiale informatico, generi alimentari e altri prodotti commerciali di valore.

Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli. L’arresto di questo individuo ha portato sollievo alle attività commerciali della zona, che potranno ora riprendere le loro attività senza timore di ulteriori furti. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato.

(Foto d’archivio)