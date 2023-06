Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” Generale di Corpo di Armata Andrea Rispoli sta mattina si è recato in visita presso la caserma “Salvo D’Acquisto” che ospita il Gruppo Carabinieri di Napoli e la Compagnia di Napoli Stella

Ad accoglierlo il Comandante di Gruppo dei Carabinieri di Napoli, Colonnello Antonio Forte una rappresentanza di militari della sede e dei comandi periferici.

Il Comandante Interregionale Andrea Rispoli in visita alla caserma

Durante l’incontro, il Generale Rispoli ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati nel difficile territorio napoletano che comprende anche le isole di Ischia e Procida e la città di Pozzuoli.

Un particolare plauso è espresso per la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio, con passione ed entusiasmo, e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione dell’illegalità, in ogni sua forma.

Elencati i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità

Nel corso dell’incontro il Colonnello Forte ha descritto il fondamentale ruolo svolto dai 31 presìdi territoriali tra Tenenze e Stazioni capillarmente distribuiti in città e provincia, essenziali nella tutela della civile convivenza e della legalità in tutte le sue forme senza dimenticare il fondamentale contributo offerto dai reparti speciali per un totale di 1.200 militari tra uomini e donne.

Elencati i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, alla violenza di genere e alle truffe in danno di anziani. In evidenza i risultati di una recente operazione che ha visto una residenza per anziani nel quartiere Chiaia al centro di un’inchiesta. E ancora un apprezzamento sul lavoro preventivo svolto quotidianamente durante i servizi di controllo del territorio svolti in città.