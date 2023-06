A Marano di Napoli, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno sventato un furto in abitazione e arrestato due cugini, Dario e Simone Salvati, di 24 e 23 anni rispettivamente, del rione “Traiano” di Napoli. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati mentre salivano a bordo di un’auto con un atteggiamento circospetto, suscitando immediatamente l’interesse dei militari.

Marano di Napoli, cugini forzano una cassaforte e portano via gioielli: bloccati ed arrestati

La prontezza e l’attenzione dei carabinieri hanno portato all’arresto dei sospetti. Durante la perquisizione è stato rinvenuto un borsone contenente numerosi gioielli e oggetti preziosi. All’interno dell’auto è stata trovata anche una sega circolare, verosimilmente utilizzata per forzare la cassaforte che avevano preso di mira.

Successivamente, gli investigatori hanno condotto ulteriori verifiche nella zona e hanno scoperto che i preziosi recuperati erano stati sottratti da un’abitazione situata in via Svizzera. Grazie alla pronta azione delle forze dell’ordine, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari dell’appartamento, che hanno potuto così recuperare i propri beni “visitati” dagli intrusi.

I due Salvati sono stati immediatamente arrestati e tradotti in carcere, in attesa di giudizio per il furto commesso. La loro azione criminale è stata efficacemente contrastata grazie alla tempestiva e attenta opera dei carabinieri, che hanno dimostrato ancora una volta la loro professionalità e dedizione nel garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.