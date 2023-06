Riciclaggio ed autoriciclaggio, smantellata ad Avellino associazione a delinquere: 12 indagati (VIDEO)

In un’operazione senza precedenti, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Avellino hanno colpito duramente una presunta organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi da reati fiscali. Nell’ambito di un’indagine complessa condotta dalla tenenza di Solofra, sotto la guida della Procura della Repubblica di Avellino, sono state eseguite 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Avellino.

Riciclaggio ed autoriciclaggio, smantellata ad Avellino associazione a delinquere: 12 indagati

Le persone coinvolte sono indiziate, in base alle indagini preliminari, di aver commesso una serie di reati, tra cui l’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e all’autoriciclaggio di proventi di reati fiscali. In alcuni casi, gli stessi indagati sarebbero stati i responsabili dei reati fiscali oggetto di riciclaggio. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di denaro, beni mobili e immobili di proprietà del sodalizio criminale, per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.

Nel corso dell’operazione, sono state effettuate perquisizioni locali e personali non solo sui soggetti coinvolti, ma anche sulle imprese a essi riconducibili. Questo evidenzia la portata estesa delle indagini. E l’impegno delle autorità nel smantellare l’intera struttura criminale operante nel settore conciario, prevalentemente nei territori di Solofra e Montoro.

Un sistema sofisticato per introdurre ingenti somme di denaro nel circuito finanziario

L’azione della Procura della Repubblica di Avellino e del Corpo della guardia di finanza rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le frodi fiscali e il mercato dei capitali illeciti. Il ruolo di queste istituzioni nel contrastare tali crimini è cruciale per preservare le risorse pubbliche e promuovere un’economia legale.

L’organizzazione sospettata aveva messo a punto un sistema sofisticato per introdurre ingenti somme di denaro nel circuito finanziario. Facendo transitare il denaro su conti e depositi diversi o prelevandolo in contanti attraverso operazioni ripetute agli sportelli automatici. Questa pratica di riciclaggio rendeva difficile tracciare l’origine illecita dei fondi, creando un vortice di flussi finanziari che ostacolava le indagini.

L’operazione odierna rappresenta solo il primo risultato di un’indagine più ampia. Ma segnala un chiaro messaggio alle organizzazioni criminali che tentano di sfruttare il sistema finanziario per scopi illeciti. La guardia di finanza e le autorità giudiziarie continueranno a combattere con determinazione per garantire la legalità economica e proteggere le risorse dello Stato.