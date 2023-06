“Dopo i lavori di urgenti e necessari per la sistemazione della segnaletica, finalmente è stata riaperta la bretella M3“. A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate. Da ieri pomeriggio, infatti, dopo l’ultimo sopralluogo positivo, sono state rimosse le barriere new jersey in territorio di Scafati e la strada è fruibile, con la sola limitazione per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate.

Sant’Antonio Abate: riapre la bretella M3. Ilaria Abagnale: “Stop ai disagi”

“Finalmente si dà seguito in maniera attuativa all’impegno preso al tavolo di concertazione tenutosi a Scafati lo scorso 5 maggio – afferma Ilaria Abagnale – fortemente voluto dalla nostra amministrazione. Al fine di consegnare una strada omologata a doppio senso di circolazione, fondamentale via di esodo dal Vesuvio per i nostri territori e importante collegamento diretto con l’autostrada A3 e con la statale 268″.

“Ora i cittadini di Sant’Antonio Abate e Scafati possono godere dei vantaggi di questa strada”

Sistemata la segnaletica, ora la strada (già regolarmente collaudata) è stata aperta al traffico. “Ora i cittadini di Sant’Antonio Abate e Scafati possono godere dei vantaggi di questa strada, che garantirà una maggiore fluidità del traffico e una interconnessione più efficiente con la statale 268 e l’autostrada A3, facilitando il collegamento con altre importanti città della nostra regione, e un’evacuazione sicura in caso di emergenza. Continueremo a vigilare sulla sicurezza – conclude la prima cittadina abatese – e a lavorare per migliorare costantemente le infrastrutture di Sant’Antonio Abate”.