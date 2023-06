Nella mattinata di sabato un 40 enne è stato denunciato per uccellagione in località San Francesco a Patria nel Comune di Giugliano in Campania.

A scoprirlo sono stati i carabinieri forestali della Stazione di Pozzuoli, coadiuvati dalle guardie volontarie della Lipu di Napoli, a seguito di una serie di controlli effettuati nell’area del giuglianese finalizzati alla tutela dell’avifauna selvatica.

Scoperto in flagranza durante l’attività di uccellagione

L’indagato, tra l’altro sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, è stato scoperto in flagranza durante l’attività di uccellagione sul terrazzo della propria abitazione dove era stato realizzato l’impianto di cattura.

I militari hanno posto sotto sequestro un impianto di cattura composto da gabbie trappole e da richiami vivi. Nella fattispecie l’impianto era stato predisposto per la cattura dei cardellini.

Il cardellino è protetto dalla Legge sulla protezione della fauna omeoterma (Legge sulla Caccia) e dalla Convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa.

Attrezzatura e cardellini sequestrati e liberati

I carabinieri forestali hanno sequestrato, oltre a tutto il materiale utilizzato (gabbie trappole), anche alcuni esemplari di cardellino (carduelis carduelis L.) che sono stati immediatamente rimessi in libertà

L’illecita cattura dei cardellini, questa volta rilasciati in natura, oltre ad alimentare il traffico illecito di richiami vivi, viene effettuata per rifornire il commercio illegale dei cardellini da compagnia.