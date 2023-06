Il Salone d’Onore del CONI, meraviglioso scenario di tante premiazioni e celebrazioni pre e post Olimpiche, ha ospitato la delegazione italiana di Special Olympics (gli azzurri) composta da 142 persone, di cui 97 Atleti, 41 Coach e 4 Delegati, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, del Ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi, del Presidente Special Olympics Italia Angelo Moratti e del Presidente del CIP Luca Pancalli, è stata salutata da Istituzioni e media. Anche Giorgia Meriano, atleta Special Olympics che ai Mondiali gareggerà nel nuoto, tra i relatori in rappresentanza della delegazione italiana. Ad aprire la Conferenza stampa 16 Atleti Azzurri Special Olympics schierati sul palco, 16 voci a testimoniare la conquista dopo tante difficoltà, l’emozione della partenza e la gioia di esserci.

Giovanni Malagò, Presidente del CONI

“Noi siamo orgogliosi dell’utilizzo dei cinque cerchi da parte vostra. Vedo tanta sana competitività qui oggi. Il messaggio di Special Olympics è partito da lontano e, come il mare, arriva ovunque. Siamo orgogliosi di avervi nella grande famiglia del CONI”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

“Non dobbiamo sprecare queste occasioni di crescita. Facciamo sì che questa avventura diventi un importante bagaglio di vita. Per noi è un fotogramma questo Mondiale ma per le persone che vi partecipano è il senso della vita stessa. Siete sempre sorridenti e noi, che abbiamo una responsabilità politica, dobbiamo fare Tesoro di queste esperienze. Sono entusiasta di raggiungervi a Berlino, sono totalmente ispirato da voi e solo rispettando coerentemente la messa in pratica dei sogni di questi atleti mi sentirò soddisfatto nell’esercizio delle mie funzioni istituzionali. Chiudo con un punto esclamativo: un grande Grazie!”.

Angelo Moratti, Presidente Special Olympics Italia

“Nel 1989 a Berlino è stato abbattuto il muro della paura. E noi abbatteremo I muri dell’indifferenza e della discriminazione. Vi raggiungerò nei prossimi giorni e vi voglio dedicare i miei migliori auguri. Alla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi voglio reagire ricordando un grande uomo, amico dello sport”.

Luca Pancalli, Presidente del CIP

“Oggi siete in procinto di partire e sono felice di sentire le parole degli atleti , atlete e degli atleti partner. Se potessimo fare l’esegesi della strategia del percorso di Special Olympics potremmo dire l’inclusività è la filosofia che sta alla base del movimento. Io con tutte le mie energie cercherò di tenere unita la famiglia delle disabilità in Italia. Special Olympics è una realtà incredibilmente energetica, una vera famiglia. Io mi auguro di poter essere strumento della voglia di dialogare con tutti gli enti. Ultime parole per i ragazzi: avete l’onore piu alto che è quello di vestire la maglia Azzurra. Avete già vinto: voi, i vostri tecnici, le vostre famiglie”.

Altri rappresentanti

Numerosi i rappresentanti istituzionali di Governo, Regione Lazio e Comune di Roma presenti alla conferenza. Senatori e deputati hanno voluto salutare la delegazione come l’on Filippo Sensi, on Pietro Lorefice e on. Luciano Ciocchetti, on. Chiara Colosimo e on. Marco Perissa. A seguire gli Assessori ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda hanno Alessandro Onorato, Delegato dal Sindaco del Comune di Roma Roberto Gualtieri, hanno salutato la delegazione.

Sono poi intervenuti Sandro Cuomo, ex schermidore italiano (Legend) e Maurizio Damilano, ex marciatore italiano (legend), entrambi delegati dal Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. In chiusura della Conferenza è intervenuta Arisa che prima di intonare l’inno di Mameli abbracciata a Giorgia Meriano, atleta del nuoto, ha detto; “Mi riempie sempre il cuore stare a contatto con la spontaneità con la quale vi esprimete. Non avete sovrastrutture e siete sempre sorridenti”.

Si viaggia verso Hannover

Parte dunque oggi alla volta di Hannover, capoluogo del Land della Bassa Sassonia, host city dei partecipanti italiani, per poi trasferirsi il 16 giugno a Berlino pronta a sfilare, il giorno successivo, alla Cerimonia di Apertura presso l’Olympic Stadium,. Per l’occasione, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, sarà al fianco degli atleti per rappresentare il nostro Paese.

Dal 17 al 25 giugno prossimi, infatti, l’appassionato Team Italia, sarà impegnato a competere nell’edizione numero 16 dei Giochi Mondiali Special Olympics, in programma per la prima volta, in Germania. Numerose le discipline sportive che li vedranno protagonisti: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Calcio a 5 unificato, Equitazione, Ginnastica artistica e ritmica, Golf, Nuoto, Pallacanestro tradizionale e unificata, Pallavolo Unificata, Beach Volley Unificata, Tennis e Tennistavolo. Molte delle discipline sportive presenti ai Mondiali di Berlino saranno rappresentative dello Sport Unificato: Atleti ed atleti partner, rispettivamente con e senza disabilità intellettive, giocano insieme nella stessa squadra. Le gare inizieranno il 18 e si concluderanno il 25, giorno della Cerimonia di Chiusura dei Giochi.

La campagna Adotta un Campione®

Ma il sogno azzurro, come tutte le grandi imprese, va sostenuto: ecco allora che Special Olympics Italia ha lanciato una Campagna di raccolta fondi Adotta un Campione® che ha lo scopo di sostenere i costi di trasferta della delegazione italiana ai Giochi Mondiali di Berlino. La donazione è libera ed ogni contributo confluirà all’adozione. L’ammontare complessivo richiesto, per ogni azzurro, è di duemila euro. #ioAdottounCampione.

Le aziende partner

Aziende Partner, Federazioni e realtà sportive e Comuni sono scesi in campo per supportare la Campagna Adotta un Campione®. Segnatamente in conferenza stampa sono intervenuti: Luigi Ksawery Lucà CEO / Managing Director at Toyota Motor Italia, Sara Bonfiglio Communication Manager presso Coca-Cola Italia, Roberta Salvaderi Corporate Communications & CSR Team Leader • Mitsubishi Electric, Laura Campopiano Business Development and Communications Director. SNAITECH, Daniele Dominicis LPG Manager – Energy Distribution Italy- ABB, Marcella Semenza, Head of CSR Energean, Denis Quarta, Presidente Aiap e Pietro Bembo Rotary Milano Nord Ovest.

Quattro anni fa

Quattro anni fa la delegazione italiana, allora composta da 115 atleti, volò negli Emirati Arabi per vivere un’esperienza che cambia la vita. Ed è proprio cosi’: i World Games Special Olympics- il più importante evento multi sportivo e inclusivo al mondo- promettono memorabili esperienze di aggregazione, gioco ed inclusione tra le persone ed i popoli. Non si tratta, per i partecipanti, solo di competere con tutte le forze e con la determinazione di sempre, ma di dare corpo e anima ad una vera e caleidoscopica kermesse dello sport. Ai Mondiali di Berlino 2023 migliaia di persone con disabilità intellettive provenienti da tutto il mondo, gareggeranno insieme in 26 discipline sportive.

Qualche numero ci aiuta a dimensionare la manifestazione: saranno 7.000 gli atleti, 190 le

delegazioni, 3.000 tecnici e ben 20,000 i volontari, 9.000 familiari che per nove giorni vivranno un’esperienza unica all’insegna dell’impegno sportivo e dell’emozione.

Gli appuntamenti

Come in ogni Olimpiade, dalla viaggio della torcia: la Fiamma della Speranza dei Giochi Mondiali di Berlino, accesa il 7 giugno ad Atene, in Grecia, attraverserà la Germania prima di fare il suo ingresso alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Mondiali.

La Cerimonia di Apertura è prevista sabato 17 giugno, alle 20.15, all’Olympic Stadium della Capitale tedesca e c’è da immaginarsi quanta carica emotiva accompagnerà le delegazioni partecipanti nello sfilare tutti insieme in rappresentanza delle proprie nazioni. La Cerimonia di Chiusura è fissata invece il 25 giugno alle 19.00 al Brandenburg Gate di Berlino.

Un Flag Handover di tutta importanza, da seguire e appuntare: in quell’occasione sarà presente il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, cui la bandiera dei World Games verrà consegnata, in rappresentanza dell’Italia, all’Italia, che ospiterà i prossimi Giochi Mondiali Invernali, a Torino, nel 2025.

Altre iniziative e info

I Giochi Mondiali rappresentano l’imprescindibile occasione per parlare e confrontarsi, ai massimi livelli, anche sui temi della cultura inclusiva e della salute. Ecco alcune iniziative:

Health program Healthy Athletes® – Dal 17 al 25 giugno verrà allestita un’area totalmente dedicata al benessere fisico e alla prevenzione: in un ambiente gioioso ed ospitale dove gli atleti apprendono ad avere cura di sé e a fare scelte sane con il supporto di specialisti e screening gratuiti di alto livello.

Tutti i Programmi seguono protocolli sanitari specifici per le persone con disabilità intellettive. A Berlino sono 6: Health Promotion – Nutrizionisti, Fit Feet – Podologi, Special Smiles – Dentisti, Opening Eyes – Optometristi – Ottici – Oculisti, Healthy Hearing – Audiologi, Strong Minds- psicologi . Dall’Italia parteciperanno Direttori Clinici, formatori volontari: Maurizio Volpini Fit Feet, Claudia Dellavia Special Smiles, Renzo Velati Opening Eyes, Filippo Inversi Health Promotion.

Lo Special Olympics Festival and cultural program, dove si incontreranno, per le vie di Berlino, sport inclusivo e cultura; il Global Youth Leadership Summit, a cui parteciperanno, per Special Olympics Italia: Lucrezia Parodi, Chiara Petrozzi e Cinzia Pantaleo ed il Global Athlete Congress.

Approfondimenti sugli eventi collaterali ed informazioni su altre iniziative sono rintracciabili nel Factsheet. Tutte le informazioni, programmi dettagliati delle gare, dislocazione degli impianti per discipline sportive: pagina ufficiale dei Giochi Mondiali Special Olympics di Berlino www.berlin2023.org.